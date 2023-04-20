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Komiser yardımcısı bu kez tutuklandı

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#Demirci#Manisa#Ağır Ceza Mahkemesi
Komiser yardımcısı bu kez tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2023 07:00

Polis lojmanında tabancayla vurulmuş halde bulunan Yeşim Akbaş’ın ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınıp serbest bırakılan komiser yardımcısı Doğancan Yıldız, savcının itirazı sonrası tutuklandı.

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Manisa’da Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının üst katındaki polis lojmanlarından, 14 Nisan’da 08.00 sıralarında silah sesi duyuldu. Sesin geldiği komiser yardımcısı Doğancan Yıldız’ın (32) kaldığı odaya giren polis ekipleri, ilçede güzellik salonu işleten Yeşim Akbaş’ı (26) başından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Akbaş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli komiser yardımcısı Yıldız, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Yıldız, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Akbaş’ın vurulduğu tabancanın Yıldız’a ait olduğu belirlendi. Yıldız, başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alındı. Cinayet ihtimaline karşın Yıldız’ın el svabının alındığı, Adli Tıp’tan gelecek sonucun beklendiği bildirildi.

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Komiser yardımcısı bu kez tutuklandı

Hürriyet olarak “BUNCA ŞÜPHEYE RAĞMEN NASIL SERBEST KALIR” başlığıyla olaya dikkat çekmiştik.

SERBEST KALMASINA İTİRAZ EDİLDİ

Soruşturma devam ederken Yıldız’ın bir hafta önce boşandığı eski eşi Meryem Emir’i defalarca darp edip hakarette bulunduğu, başına 2 kez silah dayadığı da ortaya çıktı. Demirci Cumhuriyet Savcılığı, komiser yardımcısı Yıldız’ın serbest bırakılması kararına üst mahkemede itiraz etti. İtirazı değerlendiren Salihli Ağır Ceza Mahkemesi, Yıldız’ın gözaltına alınmasına karar verdi. İzmir Bayraklı’da önceki akşam tekrar gözaltına alınan Yıldız, dün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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#Demirci#Manisa#Ağır Ceza Mahkemesi

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