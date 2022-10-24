Komiser Yardımcısı Alim Nar'ı şehit eden saldırganlar Recep Esvet cinayetinin şüphelileri çıktı

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Olay, 4 Eylül'de Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde meydana geldi. Nihat Taş'a ait çay ocağı ve berber dükkanına bir otomobille gelen 4 kişi, iş yeri sahibinin adını söyleyerek nerede olduğunu sordu. Gruptakilerden biri silah çekince, iş yeri sahibi Nihat Taş silahla karşılık verdi. Silahla çatışmada Recep Esvet hayatını kaybederken; Mehmet Taş, Murat Çopur ve Ayhan Çağrı Çevik yaralandı. Olayın ardından şüpheliler Nihat Taş ve babası Turan Taş kayıplara karıştı.

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Zanlıların yakalanması için çalışmalarına devam eden Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Silivri'de bir adreste saklandığını belirledi. Buraya operasyon düzenleyen polis, zanlıların kaldığı evin kapısını çaldı. Kapıyı açan zanlılardan Nihat Taş, tabancayla kapıdaki komiser yardımcısı Alim Nar'a ateş etti. Ağır yaralanan Nar kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

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Meslektaşları şehit olan polis ekipleri, Nihat Taş babası Turan Taş ve onları saklayan Can Erseven'i gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.