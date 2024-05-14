Komiser yardımcısı ailesini katletti

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Veysel Öztürk, tabancasıyla eşi Hasret Öztürk ile çocukları Mustafa (13) ve Nisa Nur’a (15) art arda ateş etti. Veysel Öztürk daha sonra aynı silahı kendi başına dayayıp ateşledi.

Veysel Öztürk, eşi Hasret Öztürk ve oğlu Mustafa Öztürk olay yerinde, kızı Nisa Nur Öztürk ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Evde Veysel Öztürk’e ait laptop yanmış halde bulundu. Ayrıca Veysel Öztürk’ün yazdığı değerlendirilen intihar notu da bulundu. Öztürk’ün, notta yaşadığı ekonomik sorunları yazdığı belirtildi. Laptop ve not, incelenmek üzere emniyete götürüldü.