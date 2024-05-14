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Komiser yardımcısı ailesini katletti

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#Hatay#Veysel Öztürk#Ankara
Komiser yardımcısı ailesini katletti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 07:00

Hatay Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan komiser yardımcısı Veysel Öztürk (33), izinli olarak Ankara Keçiören’deki evine geldi. Öztürk, dün sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle hastanede memur olarak çalışan eşi Hasret Öztürk’le (33) tartışmaya başladı.

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Veysel Öztürk, tabancasıyla eşi Hasret Öztürk ile çocukları Mustafa (13) ve Nisa Nur’a (15) art arda ateş etti. Veysel Öztürk daha sonra aynı silahı kendi başına dayayıp ateşledi.

Komiser yardımcısı ailesini katletti

Veysel Öztürk, eşi Hasret Öztürk ve oğlu Mustafa Öztürk olay yerinde, kızı Nisa Nur Öztürk ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Evde Veysel Öztürk’e ait laptop yanmış halde bulundu. Ayrıca Veysel Öztürk’ün yazdığı değerlendirilen intihar notu da bulundu. Öztürk’ün, notta yaşadığı ekonomik sorunları yazdığı belirtildi. Laptop ve not, incelenmek üzere emniyete götürüldü.

 

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#Hatay#Veysel Öztürk#Ankara

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