‘Komiser Vedat’ın altın çarkı

Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2026 07:00

ADANA’nın Çukurova ilçesinde yaşayan emekli N.Ş.’yi (69), 19 Şubat’ta telefonla arayan kişi, kendisini ‘Komiser Vedat’ olarak tanıtıp “Adınız FETÖ dosyasına karışmış. Evinizdeki para ve altınları bize vermeniz gerekiyor” dedi.

Bunun üzerine N.Ş., eve gelen Eren D.’ye (20) 4 tam, 10 çeyrek, 4 gram altın ile 30 gram altın künye, 6 altın yüzüğü verdi. Eren D., birlikte geldiği Özgür K.’nin (20) kullandığı motosikletle bölgeden ayrıldı. N.Ş. kendisini arayan numarayı bir süre sonra aradı ancak ulaşamadı. Dolandırıldığını anlayan N.Ş. polise giderek şikâyetçi oldu.

‘BİR ALAKAM YOK’

Polis ekipleri, şüphelilerin altınlarla birlikte bir marketin önünde bekleyen Alaaddin Y.’nin (32) taksisine bindiğini tespit etti. Şüphelilerden Eren D. ile Özgür K.’nin, olayın ardından Kozan ilçesine gittikleri saptandı. Bu tespitler üzerine harekete geçen polis Eren D. ile Özgür K.’yi Kozan, taksici Alaaddin Y.’yi ise Seyhan ilçesindeki evlerine yapılan eşzamanlı baskınlarda gözaltına aldı. Emniyete götürülen Eren D., ifadesinde, kendisinden istenen altınları aldıktan sonra taksiciye teslim ettiğini, dolandırıcılıkla bir alakasının olmadığını öne sürdü. Adliyeye sevk edilen Eren D., Özgür K. ve Alaaddin Y. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. 

 

