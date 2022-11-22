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Komiser Can’ın hesabı soruldu

Güncelleme Tarihi:

#Şanlıurfa#Şehit#Şükrü Can Kayadibi
Komiser Can’ın hesabı soruldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2022 07:00

Şanlıurfa’da, PKK’lılarla çıkan çatışmada komiser yardımcısı Şükrü Can Kayadibi’ni şehit eden teröristlere yer temin eden Nuri Çiftçi (64) Pençe-Kılıç Hava Harekâtı’nda etkisiz hale getirildi.

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Şanlıurfa’da, PKK’lılarla çıkan çatışmada komiser yardımcısı Şükrü Can Kayadibi’nin (28) şehit edilmesine ilişkin teröristlere yer temin ettiği belirlenen firari Nuri Çiftçi’nin (64) Pençe-Kılıç Hava Harekâtı’nda etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Halfeti ilçesi Dergili Mahallesi’nde, 18 Mayıs 2019’da, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon sırasında çıkan çatışmada komiser yardımcısı Şükrü Can Kayadibi şehit oldu, polis memurları Mahmut Aykal ve Ramazan Kaya yaralandı. Çatışmada 2 terörist, etkisiz hale getirildi. Çatışmanın ardından gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.

OPERASYONDA YOK EDİLDİ

Kayadibi’nin şehit edilmesine ilişkin teröristlere yardım ettiği ve yer temin ettiği tespit edilerek aranan Nuri Çiftçi’nin, Suriye’nin Ayn el-Arab kentinde saklandığı belirlenmişti. TSK tarafından düzenlenen ‘Pençe-Kılıç Hava Harekâtı’nda, Çiftçi’nin de etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı.

 

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#Şanlıurfa#Şehit#Şükrü Can Kayadibi

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