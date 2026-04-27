Komilikten suç imparatorluğuna! Bir suç baronunun portresi

Haberin Devamı

Naci Yılmaz, 1977’de Siirt Kurtalan’da doğdu. 90’lı yıllarda ailesiyle İstanbul’a göç etti. Hemşerilerinin yoğun olduğu Fatih, Kadınlar Pazarı’nda bir büryan kebapçısında çalışmaya başladı. Komilik yapıyordu. Kapkaçın yaygın olduğu yıllardı. Kadınlar Pazarı’nda kapkaç yapan birini yakalayıp esnafa teslim etmişti. Ama sonradan kendi çetesini kurdu. Gasp ve kapkaçla başladılar. Adamlarının bir kısmı 18’ine bile girmemişti. Kollarındaki üç nokta onların alametifarikasıydı. Bu üç nokta ‘Görmedim, duymadım, bilmiyorum’ anlamına geliyordu.

SUÇLA BÜYÜDÜ

Kısa sürede de Fatih ve Eminönü bölgesinde ‘Siirtli Naci’ adıyla korku salmaya başladı. Gözüne kestirdiği esnaftan haraç alıyor, vermeyenlerin işyerini kurşunlayıp dövüyorlardı. Turistler ve bankamatiklerden para çekenler de kurbanlarıydı. Kapkaçtan kazandıklarını aynı gün harcıyor, sonra devam ediyorlardı. Bir süre sonra Aksaray’daki gece kulüplerine de bulaştılar. Kurşunlayıp, haraç aldılar. Artık ‘Siirtli Naci’ adı bölgede iyice yayılmıştı. Eskişehir’de bir cinayette de adı geçti. Kimi çetelerle rakip, kimileriyle ‘müttefik’ oldular. Tarlabaşı bölgesindeki Fırat Delibaş ile araları bir geriliyor, bir düzeliyordu.

Haberin Devamı

‘KENDİ ÇETEMİ KURDUM’

2004’ün ocak ayında ilk operasyon geldi. Siirtli Naci 47 adamıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında özel bir hastanenin başhekimi de vardı. ‘Bunalıma giren’ Siirtli Naci, kendini vurup yaralanmış, adamlarının götürdüğü özel hastanede tedavi olup çıkmıştı. Ama hastane bu durumu polise bildirmemişti. O bölgede Siirtli Naci’ye karşı ‘etkisiz’ kalan 60 polis de İstanbul dışına sürülmüştü. İstanbul Emniyeti’nin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki ifadesinde yola nasıl çıktığını şöyle anlattı: “Komilik yapıyordum, işten çıkarıldım. Ben de adamlarımı toplayıp kendi çetemi kurdum. Çetede herkesin ayrı bir görevi vardı. Maç günleri stat önleri, gece kulüpleri hedefimizdi.”

67 YIL HAPİS

O dönem Beşiktaş’taki özel yetkili mahkemelerde dört yıl boyunca yargılandı. 2008’de 67 yıl ceza aldı. ‘Bir şekilde’ tahliye olduktan sonra kayıplara karıştı. Yıllar sonra Latin Amerika’dan Avrupa’ya, İran’dan Balkanlara uzanan küresel bir uyuşturucu taciri olarak yeniden gündeme geldi. Brezilya, İspanya, Hollanda, Yunanistan, Karayipler, İran, BAE ve daha birçok ülkeye uzanan bir ağ kurmuştu. Türkiye’de ‘Siirtli Naci’ iken Amerikalılar onu ‘Speedy (Hızlı) Naci’ diye biliyordu. ‘Büyük Baron’ Örfi Çetinkaya’nın ölümünden sonra da doğan boşlukta kızışan rekabetin baş aktörlerinden biri oldu.

Haberin Devamı

BU FOTOĞRAF BEŞİKTAŞ’TAN

Kırmızı bülten ile dünya çapında aranan Naci Yılmaz’ın bugüne kadar puslu ve bulanık bir fotoğrafı dışında basına yansıyan bir görüntüsü olmamıştı. Bu fotoğrafı 2005’te ‘Siirtli Naci’ kapkaç çetesi suçundan Beşiktaş’taki özel yetkili mahkemelerde yargılandığı dönemde çekmiştim...

SON OLAY AVUKAT CİNAYETİ

İlk suç ağını kurduğu sokaklardan bağını kesmedi. İstanbul’da tehdit, haraç, cinayet ve daha birçok suça karışan sokak çetelerinin birçoğunu da kendine bağladı. Bu çetelerin eylemlerinin arkasında da o vardı. Bu yılın ocak ayında Atlantik Okyanusu’nda bir gemide ele geçirilen 10 ton kokainle gündeme gelmişti. En son en dişli rakiplerinden birinin avukatının öldürülmesiyle şimdi yeniden gündemde... İspanya’da yakalanıp serbest bırakılmıştı, şimdi ‘kırmızı bülten’ ile her yerde aranıyor.