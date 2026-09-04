Komedyen Deniz Göktaş’a 3 suçtan iddianame

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İstanbul Harbiye’de 24 Haziran’da sahne aldığı “Ölü Deniz” İsimli gösterisinde kullandığı ifadeler nedeniyle komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatılmıştı.

9 YIL 8 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İstanbul cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasını tamamladı. İddianamede, Deniz Göktaş’ın “Cumhurbaşkanına hakaret”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” ile “suçu ve suçluyu övme” suçlarından 2 yıl 2 aydan 9 yıl 8 aya kadar cezalandırılması talep edildi.

"KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETTİ"

İddianamede, “Cumhurbaşkanına Hakaret” suçu kapsamında Deniz Göktaş’ın söylemlerimin eleştiri sınırlarını aşan ve Cumhurbaşkanının toplum neznindeki şeref, onur ve saygınlığını rencide edecek boyutta olduğu ifade edildi.

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Deniz Göktaş’ın stand-up’ında halkın büyük bir kesiminin benimsediği İslam dininin ibadetlerinden olan oruç ibadetini gerçekleştiren kişilerin canlı bomba olmaya daha müsait olduğunu, bir canlı bombanın oruç tutması halinde kendisini nerede patlatacağının belli olmadığını söylediği belirtildi. Göktaş’ın bu şekilde halkın din bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği ifade edildi.

Halkın büyük bir kesiminin benimsediği İslam dininin kutsal kitabı olan Kuran-ı Kerim ile ilgili olarak "çevirisi zayıf olduğu", “yazar içinde çok zor aklına yeni bir fikir gelse" şeklinde söylemlerde bulunarak yine halkın din bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği ifade edildi.

Yine Deniz Göktaş’ın stand-up’unda İslam dininin inanışa göre denize haşema ile giren kadınlara "S… dalgıçları gerçekten gerçekten nefret ediyorum" şeklinde halkın din bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edici söylemlerde bulunduğu, ifadesinde de “dalgıç" kelimesinden denize haşema ile giren kadınları kastettiğini ikrar ettiği ifade edildi.

500 YAKIN CİMER BAŞVURUSU

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Bu yönüyle, Deniz Göktaş’ın gösterisinde sarf ettiği sözlerin toplumsal barışı zedeleyici, ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı mahiyet arz ettiği, bu kişilere yönelik nefret söyleminde bulunduğu, vatandaşlardan gelen 500’e yakın CİMER başvurusu bulunduğu anlatıldı. Göktaş’ın sarf ettiği sözlerin toplumun geniş kesimlerinde infial uyandırmaya elverişli olduğu kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkardığı ifade edildi.

"SOKAK ÇETELERİNİ ÖVDÜ"

İddianamede, Deniz Göktaş’ın gösterisinde, “Bugünün ikinci sıra bilet gelirleriyle Türkiye’de bir tetikçi tutup, rakip bir komedyeni öldürtebiliyorum. Telegram hesabında daltonlar yazıyorsunuz. Gayet kurumsal bir iletişim var. Bitcoin’den orayı yatırıyorsunuz, takibi de yok. ” şeklinde ifadeleri yer aldı. Savcılık, Göktaş’ın kamuoyunda “Daltonlar Çetesi” olarak bilinen suç grubunun suç içerikli eylemlerini öven ve meşru gösteren ifadeler kullandığını aktardı.