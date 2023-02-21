Kombisi patlayan ağır hasarlı bina, soğuk havada buz tuttu

Haberin Devamı

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından Malatya’da gece yarısı soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bu çerçevede hasarlı binaların önünde yaya geçişi kapatılırken, Şifa Mahallesi Zapcıoğlu Caddesi'nde bulunan 6 katlı bir bina da deprem sonrasında 4’üncü katta bulunan kombinin su kaçırmasıyla, alt katlarda bulunan dairelerde dev buz sarkıtları oluştu.

Adeta binayı kaplayan buz kitlelerini gören Turan Çobanoğlu, “İçeride su açık bırakıldı veya kombi patladı. Onlardan birinin suyu patladı bu şekilde buz kitlesi oluştu” dedi.

Gözden Kaçmasın Pasif mühendis skandalı! Haberi görüntüle

ENKAZ ALTINDA KALAN HATIRALARINI ARIYOR

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından 16 gün geçti. Onikişubat Mahallesi’ndeki binada çocuğu ve torunlarıyla birlikte oturan Hatice Teyze, hem çocuklarını hem de torunlarını kaybetti. Depremin olduğu gün evde olmadığını belirten Hatice Teyze ve eşi, enkaz altında kalan eşyaların arasından çocukları ve torunlarında dair birkaç hatıra arıyor.

Gözyaşları içinde çocukları ve torunlarına dair birkaç eşya arayan Hatice Teyze, “Hastaların kimliğine bir bakın dedim.

Haberin Devamı

Burada ben ve benim oğlum oturuyordu. Ben o gün evde yoktum, torunlarım buradaydı. Eşyalarından bir şey bulabilir miyiz arıyoruz. Eşyalarından hiçbir şey çıkmadı” dedi.

Öte yandan deprem nedeniyle evleri yıkılan depremzedelerin kendi imkanlarıyla şehirden ayrıldığı anlar objektiflere yansıdı.

GÖRÜNTÜLERDE DEPREMİN ŞİDDETİ GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Haberin Devamı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremde nedeniyle çok sayıda kişi hayatını kaybederken, binlerce bina da yıkıldı. Bölge adeta beşik gibi sallanırken, deprem belgeseli çeken görüntü yönetmeni Muhammet Kösem de Kahramanmaraş’ta kilometrelerce uzanan fay hattını havadan görüntüledi.

Görüntülerle depremin dehşeti gözler önüne serilirken, kilometrelerce uzunluğundaki fay hattı net bir şekilde gözüküyor. Fay hattının kırılmasıyla tarlaların ikiye bölündüğü de dron kamerasına yansıyor.