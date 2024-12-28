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Kombinizin ömrü uzun olsun

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#Kombi Bakımı#Kombi Bakımı Nasıl Yapılır#Kombi Arıza
Kombinizin ömrü uzun olsun
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2024 07:00

Kimse soğuk kış günlerinde kombisinin bir anda arızalanmasını istemez. Uzmanlar, sıcak günler ve uzun ömürlü kombiler için yılda bir; yoğun kullanımlarda ise 6 ayda bir kez bakım yaptırılmasını öneriyor...

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Kombi bakımı, cihazlarınızın sorunsuz çalışması için çok hayati bir işlem. Düzenli aralıklarla bakım yaptırmak olası teknik arızaların önüne geçiyor. Kimse ihtiyacı olduğu bir anda, mesela soğuk bir kış gününde kombisinde arıza olmasını istemez. Düzenli aralıklarla yaptırılması gereken bu bakımlar aynı zamanda kombinizin daha çok daha verimli ve performanslı çalışmasına olanak sağlar.

YETKİLİ SERVİS ŞART

Kombi bakımı genellikle senede bir yapılır fakat uzmanlar, özellikle yoğun kullanımlarda altı ayda bir yetkili servis tarafından bakım yapılmasını tavsiye ediyor... Cihazın temizliği, ayarlarının kontrolü ve işlevini yerine getiremeyen parçaların değiştirilmesi işlemi olan kombi bakımı, arızaları önlemek, kombinin performansını artırmak ve doğalgaz tasarrufu sağlamak adına da elzem.

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KISA VE ZAHMETSİZ

Kombi bakımı yetkili servis tarafından yapıldığı takdirde gayet kısa ve zahmetsiz oluyor. Düzenli bir şekilde bakımlarını yaptırmak kombilerin uzun yıllar kullanımı için de önemli. Bakım yaptırılan kombilerde meydana gelen sorunlar büyümeden çözüme ulaşıyor. Bu sayede kombiniz uzun bir ömre sahip oluyor. Kombilerin enerji tüketiminde de bakım önemli bir rol oynuyor. Düzenli bakım yaptırılan kombiler enerji tüketimini minimumda tutuyor. Bu durumda az yakıt harcayacağınız için kullandığınız yakıtın maliyeti de azalıyor.

12 ADIMDA CİHAZ BAKIMI

  1.  Sevis elemanı önce cihazda herhangi bir su sızıntısı var mı kontrol eder.
  2.  Sonra kombinin elektrik aksamı kontrol edilir.
  3.  Baca fanı temizliği yapılır ve sonrasında da çalışma seviyesine bakılır.
  4.  Cihazın içindeki eski su boşaltılarak su haznesi tortulardan temizlenir.
  5. Genleşme tankı içerisindeki hava basıncı ölçülerek fazla veya az ise optimum seviyeye getirilir.
  6.  Kalorifer filtreleri sökülüp soğuk su yardımıyla temizlenir ve geri takılır.
  7.  Fırça ile brülör temizliği yapılır.
  8.  Aynı şekilde yanma haznesi temizlenir.
  9.  Arızalı parça varsa değiştirilir.
  10.  Gaz ayarı ve kontrolü yapılır.
  11.  Boşaltılan su yerine tekrar su doldurularak 1.5 bar seviyesine çıkarılır.
  12.  Cihazın bütün işlevleri denenerek kontrolü sağlanır.
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#Kombi Bakımı#Kombi Bakımı Nasıl Yapılır#Kombi Arıza

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