Kombinizin ömrü uzun olsun

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Kombi bakımı, cihazlarınızın sorunsuz çalışması için çok hayati bir işlem. Düzenli aralıklarla bakım yaptırmak olası teknik arızaların önüne geçiyor. Kimse ihtiyacı olduğu bir anda, mesela soğuk bir kış gününde kombisinde arıza olmasını istemez. Düzenli aralıklarla yaptırılması gereken bu bakımlar aynı zamanda kombinizin daha çok daha verimli ve performanslı çalışmasına olanak sağlar.

YETKİLİ SERVİS ŞART

Kombi bakımı genellikle senede bir yapılır fakat uzmanlar, özellikle yoğun kullanımlarda altı ayda bir yetkili servis tarafından bakım yapılmasını tavsiye ediyor... Cihazın temizliği, ayarlarının kontrolü ve işlevini yerine getiremeyen parçaların değiştirilmesi işlemi olan kombi bakımı, arızaları önlemek, kombinin performansını artırmak ve doğalgaz tasarrufu sağlamak adına da elzem.

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KISA VE ZAHMETSİZ

Kombi bakımı yetkili servis tarafından yapıldığı takdirde gayet kısa ve zahmetsiz oluyor. Düzenli bir şekilde bakımlarını yaptırmak kombilerin uzun yıllar kullanımı için de önemli. Bakım yaptırılan kombilerde meydana gelen sorunlar büyümeden çözüme ulaşıyor. Bu sayede kombiniz uzun bir ömre sahip oluyor. Kombilerin enerji tüketiminde de bakım önemli bir rol oynuyor. Düzenli bakım yaptırılan kombiler enerji tüketimini minimumda tutuyor. Bu durumda az yakıt harcayacağınız için kullandığınız yakıtın maliyeti de azalıyor.

12 ADIMDA CİHAZ BAKIMI