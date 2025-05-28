Kömbe yiyen sincap görüntülendi

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Amanos Dağları eteklerinde gezinen bir sincap, bir kişinin duvara bıraktığı bayram kömbesini yerken görüldü. Doğa yürüyüşü yaparken sincabı gören vatandaşlar cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı.

Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet de, sincabın kömbe yerken çekilen görüntülerini sosyal medya hesaplarından, “Sincabın Osmaniye kömbesi ile imtihanı. Sevdi galiba” notuyla paylaştı.

Hem yöresel lezzetin tanıtımına katkı sağlayan hem de ilgi gören görüntüler, izleyenlerin yüzünde tebessüm bıraktı.