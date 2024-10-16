Komaya sokan yumruk

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Antalya’da spor hocalığı ve barlarda korumalık yapan Kıvanç Şensöz’ün (31) yabancı uyruklu eşi, sosyal medya platformunda oluşturdukları farklı hesap ve sayfalarda çiçek satışı yapıyor. Yıllardır aynı bölgede çiçekçilikle uğraşan Eşref Yunus Yıldırıcı (29), kız kardeşi Firdevs Yıldırıcı (25) ve babaları Muhammet Yıldırıcı (60) da sosyal medyada açtıkları hesapta çiçek ve buket fotoğrafları paylaşarak satışa sunuyor.

YERDEN KALKAMADI

Firdevs Yıldırıcı, geçen günlerde bir çiçek fotoğrafının ekran görüntüsünü alarak, kendi işyerinin sosyal medya hesaplarında paylaştı. Firdevs Yıldırıcı’nın paylaştığı yüzü görünmeyen fotoğrafı fark eden Kıvanç Şensöz, “Neden karımın fotoğrafını paylaşıyorsunuz, emek hırsızısınız” diyerek tepki gösterdi. Firdevs Yıldırıcı, tepki üzerine fotoğraftaki kadının yüzünün buzlandığını, kırpıldığını, hata yaptığını ifade ederek özür diledi. Kıvanç Şensöz, hata yaptığını iddia ettiği Eşref Yunus Yıldırıcı ile yüz yüze görüşmek istedi ve çiçek deposuna gitti. Şensöz, 12 Ekim’de Kepez’deki çiçek deposunda, özür dilemek için yanına giden Yıldırıcı’ya yumruk attı. Şensöz’ün yerde defalarca tekmelediği Yıldırıcı’yı dayısı Ali Okur kurtardı. Yerden kalkamayan Yıldırıcı için polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede giden sağlık ekibi, bilinci kapalı Yıldırıcı’yı hastaneye kaldırdı. Yıldırıcı’nın beyin kanaması geçirdiği, durumunun kritik olduğu belirtildi. Şensöz ise tutuklandı.

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‘HAPİSTEN ÇIKMASIN’

Abisinin bunu hak etmediğini söyleyen Firdevs Yıldırıcı, “Doktorlar ‘Her duruma hazırlıklı olun’ diyor. Bizim paylaştığımız fotoğrafı kendisi herkese açık profilde hem kendi paylaşıyor hem de benim paylaşmama laf ediyor. Boksör ve ‘bodyguard’lık yapmış. Hep beyne çalışmış, öldüresiye darbeler var. Ben açıkçası o adamın hapisten çıkmasını istemiyorum. Benim de can güvenliğim yok” dedi.

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‘SENİN BOYNUNU KOPARACAĞIM’

Hastanede ağabeyinin yanından ayrılmayan Firdevs Yıldırıcı, olayı yaşatan kişinin eski komşuları olduğunu ifade etti. Yıldırıcı, “Biz de onlar da sosyal medya ve internet üzerinden çiçek satışı yapıyoruz. Bunların sosyal medya profili herkese açık. Bazı müşterilerimiz bunların fotoğraflarını bize atıp ‘Buna benzer çiçekler yapabilir misiniz?’ diyorlar. Biz de ‘Yapabiliriz’ diyoruz. Herkese açık profilinde eşinin tişörtlü bir fotoğrafını kendi paylaşmış. Fakat ‘Benim eşimin uygunsuz yerlerini paylaştınız’ diyerek böyle bir olay yaşandı. ‘Bu fotoğrafları, karımı nasıl paylaşırsın? Nasıl kırparsın? Senin boynunu koparacağım’ diyerek küfürler saydırıyor. Biz de ‘Abi kusura bakma özür dileriz’ diyoruz ama ‘Konum at geleyim’ tarzında konuştu. Bir gün sonra dayım ‘Gel konuşup orta yolu bulalım’ diyor. O adam abimi görür görmez vurmaya başlıyor. Şok içindeyiz açıkçası” diye konuştu.