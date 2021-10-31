Komandolardan zirve harekâtı: 4 terörist mağarada teslim oldu

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları, Kuzey Irak’ın Avaşin bölgesinde sürdürdüğü Pençe-Yıldırım Harekâtı kapsamında 1917 rakımlı bir tepeye düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK’nın silah deposu olarak kullandığı bir mağarayı ele geçirdi. Kayalık ve zorlu bir bölgede bulunan mağaranın yakınına helikopterlerle indirme harekâtı yapan komandolar, çok kısa sürede çevreyi kontrol altına aldı. Kendi güvenliklerini de sağlayan Mehmetçik, mağaradaki teröristlere “Teslim ol” çağrısında bulundu. Kaçacak yerleri kalmadığını anlayan teröristler, silahlarını bırakarak teslim oldu.

2 PKK’LI ETKİSİZ

Aralarında kadınların da bulunduğu teröristlere Mehmetçik tarafından su verildi. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Teröristle mücadelemiz etkili ve kararlı şekilde sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha kahraman komandolarımızın operasyonu ile etkisiz hale getirildi” denildi.