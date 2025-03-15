Komando eşe şiddet suçlaması

Haberin Devamı

İstanbul’da yaşayan doktor M.Ç. ile SAS (Sualtı Savunma Grup Komutanlığı) komandosu İ.Ç.’nin evliliklerinden bir çocukları bulunuyordu. İddiaya göre M.Ç., 8 Şubat 2025 günü evden pizza malzemesi almak için çıktı. Eşi tarafından aranan M.Ç., pizza malzemesi almak için dışarıya çıktığını söyledi. Eşinin ısrarla aramaları üzerine sinirlenen M.Ç., telefonları açmadı. Üç market gezen M.Ç., eve girip montunu çıkardığı sırada eşi İ.Ç. üzerine doğru yürüdü. Yatak odasında M.Ç.’yi yere düşüren İ.Ç., genç kadının bel ve bacak bölgelerine tekmeler savurdu. Hızla tuvalete kaçan M.Ç. adlı kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

‘15 KEZ TEKME ATTI’

İddiaya göre, M.Ç.’nin polisi aramasını duyan İ.Ç. bu duruma daha da sinirlendi. Genç kadının kafasına yaklaşık 15 kez tekme atan İ.Ç., sol gözü ve burnunun üzerine iki kez yumruk attı. Eşine vurmayı bırakan İ.Ç., odayı terk etti.

Haberin Devamı

Genç kadın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. M.Ç., dilekçesinde, “Eşimin beni darp etmesinden dolayı vücudumda oluşan yaralanmaların fotoğraflarını dosyaya delil olarak sunuyorum. Hakkında dava açılarak cezalandırılmasını talep ediyorum” dedi.

İfade veren İ.Ç. ise asıl kendisinin eşi tarafından tırnaklı saldırıya maruz kaldığını belirterek şikâyetçi oldu. Fotoğraflar hakkında ise eşinin kendi kendine zarar verdiğini iddia etti.