Komançero'da Wesley Sneijder izi! MASAK raporunda ortaya çıktı

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Avustralya merkezli uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapan Komançero motosiklet çetesine yönelik İstanbul’da düzenlenen Kafes operasyonunda, kırmızı bültenle aranan ‘Reis’ lakaplı çete lideri Hakan Ayık ve 41 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı. Çete üyelerine ait yaklaşık 4.5 milyar TL değerindeki malvarlıklarına el koyulmuştu.

KOMANÇERO’DA WESLEY SNEİJDER İZİ

Galatasaray’ın eski dünya yıldızı Wesley Sneijder’in Komanchero ile bağlantısı olduğu iddia edildi.

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ son bilgileri şu şekilde aktardı:

Uyuşturucu baronlarına operasyon düzenlenirken şöyle bir şey de çıktı; İlk defa MASAK da bu operasyonlara dahil edildi. MASAK paranın izini sürdü. 4 buçuk milyarlık paraya el konuldu. Fenomen operasyonlarında da MASAK devrede.

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MASAK Komanchero’nun izini sürerken ilginç bir detaya ulaştı. Wesley Sneijder’in da para hareketlerinde izi tespit ediliyor. Raporda Sneijder’in bağlantılı şirkete 1 milyon 181 bin 400 dolar gönderdiğini tespit ettik diyor. Sneijder’in şirketin gizli ortayı olduğu izlemini veriyor. Şirket ise Hakan Arif’in çocukluk arkadaşı olduğunu söylüyor. Hakan Arif’in şirketin yüzde 15’lik hissesini satın aldığı söyleniyor.

Adreslerde yapılan aramalarda, 4 kripto cüzdanı, 4 milyon 26 bin 975 TL, 2 milyon 82 bin 90 Euro, 1 milyon 47 bin 776 dolar, 101 bin Japon yeni, 24 bin frank, 5 bin 880 Avustralya doları, 880 İsviçre frangı, 630 sterlin, 16 bin 775 dirhem, 2 bin 200 Filipin pesosu, 6 bin 310 riyal, 1000 Kuveyt dinarı, 10 Hırvat kunası, 5 Bulgar levası, 157 gram altın, 26 adet tam Ata lira, 26 adet reşat altını, 8 Cumhuriyet altını, 9 yarım altın, 64 çeyrek altın, 3 bilezik, 10 Rolex kol saati, 1 adet koleksiyon fred bileklik ele geçtiği öğrenilmişti.

Savcılığın sevk yazısına göre, Komançero motosiklet çetesi başta ABD ve Avustralya olmak üzere dünya genelindeki faaliyetleri gizli bir yazışma programı olan ‘Anom Enterprise’in deşifre edilmesiyle çözülmüştü.

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Hakan Ayık, Hong Kong’ta bin kilogram kokainin denizden teslimini gerçekleştirmesiyle örgüt içinde yükseldi.