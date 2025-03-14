Komançero kodları

Haberin Devamı

Kıtalararası uyuşturucu kaçakçılığı yapan Avustralya merkezli ‘Komançero’ çetesinin yöneticisi Joseph Hakan Ayık, dünya çapında aranırken 2 Kasım 2023’te Türkiye’de yakalandı. 65 adamıyla birlikte hakkında geçen ay dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmayı ABD ve Avustralya makamları da yakından takip edip destek verdi. Avustralya Federal Polisi (AFP) Ayık ve örgütüne dair ellerindeki verileri gönderdi. ABD’deki Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da Ayık’ın kendi örgütünün üyeleriyle yaptığı bütün gizli yazışmaları Türk polisine verdi.

ANOM’DAN YAZIŞTILAR

FBI’dan gelen bu yazışmalar Ayık hakkında hazırlanan iddianameye girdi. Bu kayıtlara göre Hakan Ayık uyuşturucu sevkiyatlarını ‘Anom’ adlı özel bir yazışma programından yönetiyordu. Yazışmalarında da ‘Oscar’ kod adını kullanıyordu. Yeğeni ‘Easy’, kuzeni de ‘Brian’ kod adını kullanıyordu. Diğer adamları ise ‘TheGeneral’, ‘Saddam’, ‘Ejderha’, ‘IceChef’, ‘BigFella’, ‘Dragon’ ve ‘Chuck Norris’ gibi kodlar kullanıyordu. Ayık’ın en kritik adamlarından ABD’nin dünyanın her tarafında aradığı ve İsveç vatandaşıyken Türk vatandaşlığına da geçerek ‘Cem Cansu’ adını alan Maximillian Rivkin ise ‘Microsof’ ve ‘Malmo’ kodlarıyla yazışıyordu.

Haberin Devamı

ŞİŞLİ’DEN ASYA’YA...

İddianameye göre Güney Amerika ülkelerinden ayarladıkları tonlarca uyuşturucuyu deniz ve havayollarını kullanarak Güney Kore, Hong Kong ve Avustralya’ya sevk ederken süreci bu programla İstanbul Şişli’deki otelden yönetiyorlardı. Kullandıkları ‘Anom’ adlı gizli yazışma programının da takip edilemeyeceğini sanıyorlardı. Ancak ‘Anom’ FBI tarafından geliştirilmiş ve yine muhbirleri üzerinden suç dünyasına yayılmıştı. Ayık ve çetesi de bu tuzağa düşmüştü.

‘FEDERALLER MALI YAKALADI’

- İstanbul Şişli’deki otelinde kalan Hakan Ayık, sevkiyatları buradan yönetirken adamlarıyla da yazışarak son bilgileri alıyordu. Bu sırada adamlarından biri Avustralya’ya gönderdikleri 270 kilo uyuşturucunun bir depoda yakalandığı haberini verdi. Aralarında bu konuda geçen ve FBI’ın İstanbul’a gönderdiği yazışma şöyle:

Haberin Devamı

Tomasi Taulahi: Üzgünüm haberler kötü…... Federaller antrepodaki 6 malı yakaladı!

Hakan Ayık: Yani sakladığımız malları da mı almışlar?

Tomasi Taulahi: Evet, sakladığımız malları!

Hakan Ayık: Tüh birader, bu işte en kötü haber, şimdi büyük ihtimalle bütün haberlere çıkar!

262 YILLA YARGILANIYOR... FBI BİLGİLERİ TÜRK POLİSİYLE PAYLAŞTI

- İddianamede 66 sanık var. Şebekenin başı Hakan Ayık’ın ‘örgüt kurma’, ‘uyuşturucu ticareti’ ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarından 262 yıla kadar hapsi talep ediliyor. Ayık ve adamlarının toplam değeri 5 milyar liraya yaklaşan mal varlıklarına da tedbir konuldu. Lüks arabalar, villalar, plaza daireleri, oteller, altın, mücevherat ve milyonlarca dolar da bu varlıklar arasında...