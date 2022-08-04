Komançero çetesinin liderine sınır dışı

Haberin Devamı

Geçen yıl ağustos ayından beri oturma izni ile KKTC’de kalan Buddle, 14 Temmuz’da Katar Havayolları’na ait uçakla KKTC polislerinin eşliğinde sınır dışı edileceği sırada çıkardığı tartışma nedeniyle uçağa kabul edilmedi. Buddle, yeniden yapılan planlamalar doğrultusunda Ankara Esenboğa Hava Hudut Kapısı’ndan ‘kabul edilemez yolcu’ kapsamında sınır dışı edilerek ülkesi Avustralya’ya gönderildi.

TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

Avustralya makamları tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye’nin Buddle’ı sınır dışı etmesinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Açıklamada, Türk yetkililerin sınır dışına yönelik aldığı bağımsız kararından sonra Buddle’ın charter (özel sefer) uçuşla Türk yetkililerin refakatinde Darwin’e getirildiği kaydedildi. Sürecin Türk yetkililer tarafından organize edildiği kaydedilen açıklamada, Türkiye’ye işbirliği dolayısıyla teşekkür edildi.