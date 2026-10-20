Komadan uyanıp gerçeği anlattı: Tacize direnince başından vurmuş… Solak çocuğun sağ elinde silah çıktı

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Olay, 8 Mayıs akşam saatlerinde Burdur'daki Şeker Plajı'nda meydana geldi. İddiaya göre A.K. (62), aynı araçta bulunduğu E.H.'yi (14) taciz etti. E.H.'nin tepki göstererek direnmesi üzerine A.K., araçta bulunan tabancayla çocuğun başına ateş etti. Ağır yaralanan E.H.'yi Burdur Devlet Hastanesi'ne götüren A.K.'nın, sağlık ekiplerine çocuğun intihar girişiminde bulunduğunu söylediği öğrenildi. İhbar üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, A.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 9 Mayıs'ta çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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YAKLAŞIK 1 AY KOMADA KALDI, İFADESİYLE SORUŞTURMANIN SEYRİ DEĞİŞTİ

İlk olarak Burdur Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan E.H., daha sonra ileri tedavi amacıyla Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaklaşık 1 ay komada kalan çocuk, gözlerini açmasının ardından verdiği ilk ifadede A.K.'nın kendisini taciz ettiğini, karşı koyması üzerine silahla vurduğunu anlattı. Bu ifadenin ardından Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yeniden gözaltına alınan A.K., 'çocuğa karşı cinsel istismar' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞÜPHELİ İFADESİNDE SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Şüpheli A.K. ifadesinde ise Şeker Plajında aracı park halindeyken E.H.'nin bir sebepten dolayı silahı kafasına doğru tutuğunu sonrasında ise silahın bir anda ateş aldığını belirtti. A.K. silahın ateş almasının ardından aracın kanla dolduğunu, üzerine de kanın bulaştığını ifade ederken E.H.'yi hastaneye yetiştiğini ve bahse konu silaha hiç dokunmadığını söyledi. A.K. ayrıca ifadesinde üzerine atılan suçlamayı kabul etmediğini beyan etti.

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SAĞ ELİNDE SİLAH BULUNAN MAĞDUR SOLAK ÇIKTI

Mağdur E.H. ise alınan ifadesinde Şeker Plajına geldiklerinde araç içerisinde kendisini tecavüz etmeye çalıştığını karşı koymaya çalıştığında ise A.K. oturduğu aracın koltuğunun altından çıkardığında kendisinin araçtan indiğini ifade etti. E.H.'nin daha sonrasında A.K.'nin araçtan inmesi üzerine tekrardan araca bindiğini bu esnada silahla kendisine ateş ettiğini belirtti. Olay sonrasında ise A.K.'nin silahı sağ eline bulunduğunu ama kendisinin solak olduğunu da ifadesinde söylerken A.K.'den şikayetçi olduğunu ifade etti.

OLAYA DAİR SAVCILIK TARAFINDAN İDDİANAME KABUL EDİLDİ

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Olaya dair Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede bahse konu sanık A.K. hakkında 'Basit cinsel saldırı, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından cezalandırılması istendi. Ayrıca iddianame çerçevesinde İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından E.H.'nin kemik yaşının 18 yaşını bitirmiş olduğu ve 19 yaşından gün aldığı belirtildi. Yapılan soruşturma da olayın yaşandığı aracın PTS kayıtları incelendiğinde ise 4 kez A.K. tarafından E.H.'nin vücut dokunulmazlığını ihlal ettiği ve zincirleme şekilde cinsel saldırı suçunu işledi tespit edildi. Başının sağ tarafından vurulan E.H.'nin, alınan el svaplarında sol elinde atış artığının bulunduğu tespit edilirken şüpheli A.K.'nin el svap raporunda ise sağ el avucu içi ve sağ el üzerinde atış artığı bulunduğu iddianamede yer aldı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianame mahkeme heyeti tarafından kabul edildi.