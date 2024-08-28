Komada bilinç açık olabilir

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Kanada’da bilim insanları, kızılötesi teknolojisinin beyni tarayabildiğini ve bu sayede normalde tepkisiz olan bir yoğun bakım hastasının nörolojik aktivite belirtilerini ortaya çıkardığını keşfetti. Sağlıklı insanlar üzerinde yapılan deneylerde yüzden fazla kızılötesi bağlantısına sahip bir başlık kullanıldı. Bu başlık sayesinde verilen komutlara ve cevaplara beynin hangi bölgelerinin tepki verdiği bulundu. Sağlıklı insanlarla yapılan çalışmaların ardından bu sefer kızılötesi teknolojisi üç yoğun bakım hastasında denendi.

Western Üniversitesi’nde nörobilimci olan başyazar Dr. Karnig Kazazian, keşfedilen teknolojinin doktorların yoğun bakım servislerindeki insanları tedavi etme ve onlara bakma şeklini değiştirebileceğini söylüyor. Kazazian, “Çalışmanın nihai amacı, tepkisiz kalan her hastada kızılötesi teknolojisi kullanarak, sadece davranışları değil aynı zamanda bilinç açıklığını ve beyin aktivitelerini görmek. İleride, hangi hastaların komadan uyanacağını tahmin etmek için de bu teknolojiyi kullanmayı umuyoruz” dedi.