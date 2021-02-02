Kolunu yükleme bandına kaptıran işçi, yaralandı

Burdur Şeker Fabrikası'nda çalışan Ömer S., şeker çuvalı yüklerken bir anlık dikkatsizlik sonucu sol kolunu çuval yüklemek için kullanılan banda kaptırdı. Durumu fark eden arkadaşları akımı keserek bandı durdurdu ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bandı keserek Ömer S.'nin kolunu sıkıştığı yerden kurtardı. Kolu kopma noktasına gelen Ömer S., ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ömer S. buradaki ilk müdahalenin ardından da Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.