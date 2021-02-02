MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKolunu yükleme bandına kaptıran işçi, yaralandı
GeriGündem Kolunu yükleme bandına kaptıran işçi, yaralandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)
Haber Giriş: 02.02.2021 - 12:27 | Son Güncelleme:

Kolunu yükleme bandına kaptıran işçi, yaralandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kolunu yükleme bandına kaptıran işçi, yaralandı
Abone Olgoogle-news

BURDUR Şeker Fabrikası'nda kolunu yükleme bandına kaptıran işçi Ömer S. (21), yaralandı.

Burdur Şeker Fabrikası'nda çalışan Ömer S., şeker çuvalı yüklerken bir anlık dikkatsizlik sonucu sol kolunu çuval yüklemek için kullanılan banda kaptırdı. Durumu fark eden arkadaşları akımı keserek bandı durdurdu ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bandı keserek Ömer S.'nin kolunu sıkıştığı yerden kurtardı. Kolu kopma noktasına gelen Ömer S., ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ömer S. buradaki ilk müdahalenin ardından da Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle