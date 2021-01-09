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Deniz TOKAT - DHA
Haber Giriş: 09.01.2021 - 03:47 | Son Güncelleme:

Kolunu makineye kaptıran genç patron hayatını kaybetti

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Kolunu makineye kaptıran genç patron hayatını kaybetti
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Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde tekstil atölyesindeki ip çözgü makinesine kolunu kaptıran işyeri sahibi İbrahim Keskin (31), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Dün saat 18.00 sıralarında Akçeşme Mahallesi’ndeki bir tekstil atölyesinde yaşandı. Atölye sahibi İbrahim Keskin, işyerinde çalıştığı sırada kolunu çözgü makinesinin merdanesine kaptırdı.

Kolu kopan ve ağır yaralanan Keskin’i gören diğer çalışanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Keskin, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Keskin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili başlatılanÿsoruşturmaÿsürüyor.

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