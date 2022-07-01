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Kolu tankerin altına sıkıştı! Yarım saat kurtarılmayı bekledi

#Bolu#Tanker#Kurtarma Operasyonu
Kolu tankerin altına sıkıştı Yarım saat kurtarılmayı bekledi

Bolu'da, kullandığı tankerdeki arızayı gidermek için aracın altına giren ve kolunu sıkıştıran Emrah B., yarım saat kurtarılmayı bekledi. Emrah B., çevredekilerin fark edip, haber vermesiyle bölgeye gelen itfaiye tarafından kurtarıldı.

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Olay, saat 11.30 sıralarında, D-100 yolu Elmalık mevkisinde meydana geldi. Emrah B. yönetimindeki 10 AJL 56 plakalı, kimyasal madde yüklü tankerin körük kısmında arıza meydana geldi. Tankerin sürücüsü, aracı sağa çektikten sonra arızayı gidermek için altına girdi.

Emrah B.'nin kolu, arızayı gidermeye çalıştığı sırada, körük kısmında sıkıştı. Hareket edemeyen ve yarım saat boyunca tankerin altında yardım bekleyen Emrah B.'yi çevredekiler fark etti. Sürücü kurtarılamayınca durum itfaiyeye bildirildi.

Kolu tankerin altına sıkıştı Yarım saat kurtarılmayı bekledi

İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla Emrah B., kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Emrah B., sağlık durumunun iyi olması nedeniyle hastaneye götürülmedi.

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#Bolu#Tanker#Kurtarma Operasyonu

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