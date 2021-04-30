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Yavuz YILMAZ-DHA
Haber Giriş: 30.04.2021 - 02:04 | Son Güncelleme:

Kolu makineye sıkışan tekstil işçisi yaralandı

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Kolu makineye sıkışan tekstil işçisi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tekstil fabrikasında kolunu makineye sıkıştıran işçi Ali Sert (44) yaralandı.

Olay saat 21.00 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan Ali Sert, bir anlık dikkatsizlik sonucu makineye kolunu sıkıştırdı.

Yaralanan işçinin feryatları üzerine müdahale eden arkadaşı hemen makineyi kapattı. Ardındansökülen makineden kolu kurtarılan Sert, gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. sert tedavi altına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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