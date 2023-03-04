Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Koltukların tutuştuğu yangında hayatını kaybeden 4 yaşındaki Berkay'a acı veda

Güncelleme Tarihi:

#Aydın#Nazilli#Yangın
Koltukların tutuştuğu yangında hayatını kaybeden 4 yaşındaki Berkaya acı veda
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2023 15:14

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, evlerinin bahçesindeki koltukların tutuşması sonucu çıkan yangında hayatını kaybeden Berkay Taş (4), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Haberin Devamı

Yeni Sanayi Mahallesi 1020 Sokak'ta, 2 katlı evin arka bahçesindeki 2 koltuk, dün saat 12.30 sıralarında tutuştu. Yangını fark eden komşular, su ve kürekler ile müdahale etti, bir yandan da itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Alevler, söndürülürken, koltuklar yerinden kaldırıldığında ise Berkay Taş'ın cansız bedeni bulundu. Yerde bir de çakmak görüldü.

Berkay'ın, evlerinin bahçesinde oynarken çakmakla koltuğu tutuşturduğu, buradan çıkamayıp, hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi. Yapılan incelemenin ardından Berkay Taş’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Koltukların tutuştuğu yangında hayatını kaybeden 4 yaşındaki Berkaya acı veda

Haberin Devamı

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Berkay’ın otopsinin ardından bugün öğlen yakınları tarafından alınan cenazesi, ilk olarak evlerinin önünde getirildi ardından Eğrek Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Derneği önüne götürüldü. Cenaze törenine Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Eğrek Alevi Bektaşı Kültür ve Cemevi Derneği 2’nci Başkanı Veli Karaçan ve Taş ailesinin yakınları katıldı. Ayakta durmakta zorlanan anne Gurbet Taş ve baba Gökhan Taş’ı, yakınları teskin etmeye çalıştı. Berkay Taş’ın cenazesi, Evranlı Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Koltukların tutuştuğu yangında hayatını kaybeden 4 yaşındaki Berkaya acı veda

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aydın#Nazilli#Yangın

BAKMADAN GEÇME!

Dünyada gündem 15 dakikalık şehirler | Okuldan alışverişe tüm ihtiyaçlar yürüme mesafesinde... Peki protestoların ve tepkilerin nedeni ne

Dünyada gündem 15 dakikalık şehirler | Okuldan alışverişe tüm ihtiyaçlar yürüme mesafesinde... Peki protestoların ve tepkilerin nedeni ne?

#15 Dakikalık Şehirler
Erken uyarı sistemi deprem öncesinde zaman kazandırabilir mi İkincil riskler önlenebilir

Erken uyarı sistemi deprem öncesinde zaman kazandırabilir mi? 'İkincil riskler önlenebilir'

#Deprem
Son dakika: EYT’liler dikkat EYT başvuru ekranı açıldı... e-Devlet emeklilik işlemleri nasıl başlatılıyor Hangi belgeler gerekiyor İşte detaylar

Son dakika: EYT’liler dikkat! EYT başvuru ekranı açıldı... e-Devlet emeklilik işlemleri nasıl başlatılıyor? Hangi belgeler gerekiyor? İşte detaylar

#EYT