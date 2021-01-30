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Gündem
Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)
Haber Giriş: 30.01.2021 - 14:39 | Son Güncelleme:

Koltukları sökülmüş 15 kişilik minibüste 52 kaçak göçmen yakalandı

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Koltukları sökülmüş 15 kişilik minibüste 52 kaçak göçmen yakalandı
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BİTLİS'te, jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu 15 kişilik minibüsten 52 kaçak göçmen çıktı. Gözaltına alınan Ö.K., organizatörlük yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis-Diyarbakır karayolu üzerindeki Tanrıyar Jandarma Karakolu bölgesinde yol uygulaması yaptı. Uygulama sırasında şüphe üzerine bir minibüs durduruldu. Kontrollerde, koltukları sökülmüş 15 kişilik minibüste 45'i Afganistan, 6'sı Pakistan, 1'i Bangladeş uyruklu olmak üzere 52 kaçak göçmen yakalandı. Organizatörlük yaptığı belirlenen Ö.K. de gözaltına alındı.

Kaçaklar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Ö.K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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