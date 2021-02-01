Koltuk yandı, 4 kişi dumandan etkilendi

Öğle saatlerinde Konuralp Mahallesi’nde üniversite öğrencileri Mustafa K.ve Emin E.’nin yaşadığı dairede koltuk yandı. Dumanlar kısa sürede binayı sardı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri iki öğrenciyi evden çıkardı. Dumandan etkilenen öğrencilere olay yerinde bulunan sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Bu sırada üst kattaki dairenin penceresine çıkan M.L. isimli kadın yardım istedi. İtfaiye ekipleri dumanları tahliye ederek üst katta bulunan M.L. ve K.K.’yı da binadan çıkardı. Dumandan etkilenen iki kişiye de sağlık ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu. Yangın söndürülürken, inceleme başlatıldı.