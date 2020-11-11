MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKoltuk kılıfının içine tabanca gizlediği araçta yakalandı
GeriGündem Koltuk kılıfının içine tabanca gizlediği araçta yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ, (DHA)
Haber Giriş: 11.11.2020 - 16:40 | Son Güncelleme:

Koltuk kılıfının içine tabanca gizlediği araçta yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Koltuk kılıfının içine tabanca gizlediği araçta yakalandı
Abone Olgoogle-news

ELAZIĞ'da, şüphe üzerine durdurulan otomobilde, koltuk kılıfının içine gizlenen ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, sürücü İ.Ç. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan devriye sırasında, şüphe üzerine otomobil durduruldu. Ekipler tarafından araçta yapılan aramada, yolcu koltuğunun kılıfına gizlenen ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Tabancaya el koyan ekipler, otomobil sürücüsü İ.Ç.'yi gözaltına aldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle