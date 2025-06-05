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Koltuk altına kene yapıştı, hayatını kaybetti

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#Kene Isırması#Kırım Kongo Kanamalı Ateşi#Kene
Koltuk altına kene yapıştı, hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2025 12:09

Sivas’ta koltuk altına kene yapışan 3 çocuk babası Mahmut Ağcabal (80), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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 Sivas’ta koltuk altına kene yapışan Mahmut Ağcabal (80), Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Karaçam köyünde yaşayan 3 çocuk babası Mahmut Ağcabal, 10 gün önce rahatsızlandı. Ağcabal, yakınları tarafından yüksek ateş ve bulantı şikayetleri ile Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak bir süre sonra durumu ağırlaşan Mahmut Ağcabal, bir hafta önce Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Koltuk altına kene yapıştı, hayatını kaybetti

KOLTUK ALTINDA KENE BULUNDU

Burada yapılan muayenede koltuk altına kene yapıştığı fark edildi. Kene çıkarıldıktan sonra tedavi altına alınan Ağcabal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mahmut Ağcabal’ın morga konan cenazesinin, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde köyünde toprağa verileceği öğrenildi. Kentte bu yıl KKKA'dan ölenlerin sayısı 4’e yükseldi.

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#Kene Isırması#Kırım Kongo Kanamalı Ateşi#Kene

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