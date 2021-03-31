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Burcu PURTUL UÇAR / İSTANBUL
Haber Giriş: 31.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Kolonyacı’ davası düştü

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
‘Kolonyacı’ davası düştü

İstanbul Bağcılar’da galericilik yapan 35 yaşındaki Osman Koçyiğit, pandeminin ilk günlerinde sokaktan geçen 53 yaşındaki İhsan Öztürk isimli bir vatandaşı durdurarak kafasına kolonya döktü, yüzüne de maske taktıktan sonra dalga geçerek gönderdi.

Osman Koçyiğit’in sosyal medyada paylaştığı o anlar büyük tepki çekti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı kimliğini tespit ettiği Osman Koçyiğit’e gözaltı kararı çıkarttı.

5 YIL HAPSİ İSTENİYORDU

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği Osman Koçyiğit’e elektronik kelepçe takılmasına, yaşadığı konutu terk etmemesine, haftada iki kez salı ve cuma günleri evine en yakın huzurevi ve yaşlı bakımevine gitmesine karar verdi. Ayrıca Osman Koçyiğit’e 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Bakırköy 21. Asliye Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen duruşmayla dava karara bağlandı. İhsan Öztürk, Osman Koçyiğit’i mahalleden tanıdığını söyleyerek aralarında şakalaştıklarını ve şikâyetçi olmadığını söyledi. Mahkeme şikâyetçi kalmadığı için davanın düşürülmesine karar verdi.

‘Kolonyacı’ davası düştü

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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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