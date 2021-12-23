Kolonya şişesiyle doktora saldırı

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MARDİN’de önceki gün özel bir hastaneye giden Mehmet Adıbelli, daha önce tedavi için getirdiği annesine yanlış ilaç verildiğini iddia ederek, muayeneyi yapan dahiliye uzmanı Dr. Bayram Yıldız ile görüşmek istediğini söyledi.

KAFASINA VURDU

Başhekim ile de görüşen Adıbelli, daha sonra hastanenin müdür odasındaki Dr. Yıldız’ın yanına gitti. Adıbelli burada, kolonya şişesini alıp Yıldız’ın başına vurdu. Adıbelli, güvenlik görevlileri ve diğer çalışanlar tarafından dışarı çıkarıldı. Tedaviye alınan Dr. Yıldız’ın şikâyeti üzerine Adıbelli gözaltına alındı. Adıbelli, dün işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yasal sürecin takipçisi olacağını belirten Dr. Bayram Yıldız, “Poliklinik bitişi, daha önce takip ettiğim ve tedavi ettiğim bir hasta yakını ‘yanlış tedavi’ uyguladığımı söyleyerek, gergin bir şekilde bana geldi. Yanıma geldiğinde ‘Ne biçim oturuyorsun, ne biçim doktorsun’ dedi. Hastane müdürleri ve diğer personel ile tartıştı, hakaretler savurdu. Gereken izahatları yapmama rağmen, yapılan tedavinin yanlış olduğunu söyledi. Ben de kendilerine bunu şikâyet edebileceklerini söyledim ama gerginliği uzatıp bana saldırdılar.

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‘KASTIMIZ YOK’

Kolonya şişesini kafama vurdu. Bizim işimiz; hastalarımızı tedavi etmek, kimseye herhangi bir kastımız olmuyor ama bazen bu tür hadiseler yaşanabiliyor. Hayati tehlikeler de oluşturabiliyor” dedi.

‘İŞİMİZİN BAŞINDAYIZ’

Her şeye rağmen sağlık çalışanlarının görevlerinin başında olduklarını aktaran Dr. Bayram Yıldız, “Umarım, başka bir meslektaşımızın başına gelmez. Yine işimizin başındayız. Hastalarımızı tedavi etmeye devam edeceğiz. Bu tür şeyler, bizi hiçbir zaman yıldıramaz. Umarım, kanuni yoldan gereken cezayı alır” diye konuştu.