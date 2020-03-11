Kolonya, sirke ve alkol mikrobu öldürür mü? Virüsler nasıl ölür?

Virüsten korkan vatandaşlar mikroplara karşı önlem almaya yöneldi. Antibakteriyel dezenfektanların maliyetinin yüksek olması nedeniyle halk doğal ürünleri tercih ediyor. Peki kolonya mikropları öldürür mü? Sirke ile temizlik bakterileri yok eder mi? Alkol virüsten korur mu? İşte detaylar

Alkol mikrobu öldürür mü?

Mikroorganizmalara karşı öldürücü etkisi bulunan çeşitli alkol türleri bulunuyor. En yaygın kullanılanlar ise etil alkol ve izopropil alkoldür.

Alkollerin bakterilere, virüslere ve mantarlara karşı etkili olduğu söyleniyor. Ancak dirençli olan bakteri türleri üzerinde kalıcı bir etkisi bulunmamaktadır.

Alkol miktarı hacmi %50'nin altında ise, mikroplar üzerindeki öldürücü etkisi de oranda düşüyor. En büyük etki ise mikrobun türüne göre, %60-%90 aralığında görülüyor.

Sirke mikropları öldürür mü?

Elma sirkesi evlerde temizleyici olarak kullanılan doğal bir dezenfektan.

Elma sirkesi ve beyaz sirke içindeki asit sayesinde mikrop öldürücü özelliğe sahiptir.



Ayrıca, içeriğinde kimyasal ürün barındırmaması bakımından da uzmanlar tarafından önerilmektedir.

Kolonya mikrobu öldürür mü?

Yapılan bilimsel çalışmalara göre kolonyanın antibakteriyel özellik taşıdığı kanıtlamıştır. Kolonya, mikrop öldürücü özelliğe sahip olmasının yanı sıra, grip bakterisinin yayılmasının da önüne geçer. Uzmanlar grip gibi mikropların yayılmaması için günde birkaç defa kolonya kullanılmasını tavsiye ediyor.

Hasta olmayanlar maske kullanmasın!

Toplu araçlarında yoğun bir şekilde gözlemlenen maske kullanımın artmasıyla ilgili Sağlık Bakanı Koca “Bu enfeksiyon grip gibi bulaşıyor. Özellikle şu dönemde kişisel hijyen ve el yıkama çok önemli. Herkesin maske kullanmasına gerek yok ama gribi olanlar, soğuk algınlığı belirti ve bulguları olanlar bulaştırmamak üzere maske kullanmalı" dedi

Uzmanlar ise hasta olmayan kişilerin maske kullanmasının yanlış olduğunu vurguluyor. Maske kullanımının, nem oranından dolayı daha çok bakteriye üremesine neden olduğu ve doğrudan ağız ve burun yoluyla solumaya maruz kalındığı için tehlike arz ettiğine dikkat çekiliyor.