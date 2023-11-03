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Kolonya içen şahıs hastanelik oldu

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#Tekirdağ#Muratlı#Kolonya
Kolonya içen şahıs hastanelik oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2023 23:49

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kolonya içen bir kişi rahatsızlanarak hastanelik oldu.

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Olay, akşam saat 20.30 sıralarında Fatih Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir şişe kolonya içen R.İ. (59) adlı şahıs fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden emniyet ve sağlık ekipleri tarafından yarı baygın vaziyette bulunan şahıs, ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri civarda yaptıkları incelemede ise boş kolonya şişesi buldu. Zehirlenen şahsın tedavisi devam ederken, olaya ilişkin adli soruşturma başlatıldı.

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#Tekirdağ#Muratlı#Kolonya

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