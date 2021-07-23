Kolonya abdesti bozar mı? Diyanet açıklaması ile kolonyanın abdeste etkisi

Abdesti bozan durumlarda en çok tartışılan konulardan biri de kolonya olarak gündemdeki yerini koruyor. Önceden misafirliklerde sıklıkla kullanılan kolonya, son zamanlarda koronavirüs salgınının da etkisiyle, hayatımızda büyük bir yer kaplıyor. İbadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşların yakından takip ettiği bir konu olarak “Kolonya abdesti bozar mı?” sorusuna Diyanet’in yanıtı şu şekilde…

KOLONYA ABDESTİ BOZAR MI?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, kolonya abdesti bozar mı sorusuna, “İspirto, kolonya vb. sıvılarla, temizlik amacıyla üretilen alkollü maddelerin içilmesi haram olmakla birlikte (Buhârî, Edep, 80; Müslim, Eşribe, 73), temizlikte kullanılmaları caizdir. Namaz kılmadan önce bu ürünlerin sürüldüğü yerlerin yıkanması da gerekmez (Kâsânî, Bedâî’, V, 115; Elmalılı, Hak Dini, II, 763-764).” Şeklinde yanıt veriyor.

ABDESTİ BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

İdrar ve dışkı yollarından idrar, dışkı, meni, mezi, kan gibi bir necâsetin, herhangi bir sıvının veya maddenin çıkması, yellenmek.

Vücudun herhangi bir yerinden kan, irin veya herhangi bir maddenin çıkması. Ağızdan çıkan akıcı haldeki kan, tükürükten fazla veya ona eşit ise abdesti bozar. Vücuttan çıkan kan akmadığı veya çıktığı yerin çevresine dağılmadığı sürece abdesti bozmaz. Yaradan çıkan irin ve sarı su da böyledir.

Çıktığı yerin dışına kendiliğinden dağılmayan bu sıvıların silinmesi halinde de abdest bozulmaz.

Ağız dolusu kusmak. Kusulan şey ister yemek ister safra veya kan olsun, abdest bozulur.

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