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Murat KÜÇÜK/BOLU (DHA)
Haber Giriş: 23.03.2020 - 12:14,Son Güncelleme:/

Kolombiya'dan gelen 10 kişi karantinada! Yurda yerleştirildi

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Kolombiya'dan gelen 10 kişi karantinada! Yurda yerleştirildi
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Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen çeşitli meslek gruplarından 10 kişi, bu sabaha karşı geldikleri İstanbul’dan sağlık önlemleri alınarak otobüsle Bolu'ya getirildi.

10 kişi, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra Hayreddin Tokadi Yurdu'ndaki odalara yerleştirildi. Gün içinde başka ülkelerden de Türk vatandaşlarının getirilerek yurda yerleştirileceği öğrenildi.

 

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