Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kolombiya Cumhurbaşkanı Marquez, Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştirecek

#Kolombiya#Ivn Duque Mrquez#Türkiye
Kolombiya Cumhurbaşkanı Marquez, Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, Kolombiya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ivn Duque Mrquez Türkiye’ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Kolombiya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ivn Duque Mrquez, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 20-22 Mayıs 2022 tarihlerinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir” denildi.

Açıklamada, “Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde Türkiye-Kolombiya arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir. Ziyaret vesilesiyle, ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif metinlerin imzalanması da gündemdedir” ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kolombiya#Ivn Duque Mrquez#Türkiye

BAKMADAN GEÇME!

Kendini general ilan eden Putin, Hitlerin hatasını mı yapıyor

Kendini 'general' ilan eden Putin, Hitler'in hatasını mı yapıyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı
Köpeğiyle birlikte tam 225 kilometre yürüdü Yürümezsen ikimiz de öleceğiz...

Köpeğiyle birlikte tam 225 kilometre yürüdü! 'Yürümezsen ikimiz de öleceğiz...'

#Ukrayna
Yalanını itiraf etti: 30unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin

Yalanını itiraf etti: 30'unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin!

#Amber Heard

BAKMADAN GEÇME!

Kendini general ilan eden Putin, Hitlerin hatasını mı yapıyor

Kendini 'general' ilan eden Putin, Hitler'in hatasını mı yapıyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı
Köpeğiyle birlikte tam 225 kilometre yürüdü Yürümezsen ikimiz de öleceğiz...

Köpeğiyle birlikte tam 225 kilometre yürüdü! 'Yürümezsen ikimiz de öleceğiz...'

#Ukrayna
Yalanını itiraf etti: 30unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin

Yalanını itiraf etti: 30'unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin!

#Amber Heard