HABERLERGündem Haberleri

'Köln’ün babası' lakaplı Necati Arabacı için yeni karar: Tahliye kararına itiraz kabul edildi

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Suç Örgütü#Necati Arabacı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2025 09:15

İzmir’de tutuklanan 'Köln’ün babası’ ya da ‘Cehennem Necati’ lakaplarıyla tanınan suç örgütü liderlerinden Coşkun Necati Arabacı (53) hakkında, Asliye Ceza Mahkemesi tahliye kararı verdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz ederken, tekrar tutuklama talebi kabul edildi.

'Cehennem Melekleri' isimli suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen Coşkun Necati Arabacı, 7 Ekim sabahı İzmir Menderes Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Interpol tarafından da suç örgütü kabul edilen 'Cehennem Melekleri' örgüt üyelerinin kara para aklama, haraç, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi birçok yaşa dışı faaliyetlere karıştığı tespit edildi.

8 EKİM'DE TUTUKLANMIŞTI

‘Köln’ün babası’ ya da ‘Cehennem Necati’ lakaplarıyla da bilinen Coşkun Necati Arabacı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde 8 Ekim'de işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edildi. Arabacı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

'TAHLİYE' KARARI KALDIRILDI

İzmir 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi, Arabacı hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'Nitelikli yağma' suçlarından adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine karar 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kaldırıldı.

