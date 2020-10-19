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AA
Haber Giriş: 19.10.2020 - 00:06 | Son Güncelleme:

Köln Başkonsolosluğu koronavirüs nedeniyle 30 Ekim'e kadar kapalı olacak

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Köln Başkonsolosluğu koronavirüs nedeniyle 30 Ekim'e kadar kapalı olacak
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Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğunda görevli bir personelde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi üzerine konsolosluk hizmetlerine 30 Ekim'e kadar ara verildiği bildirildi.

Başkonsolosluktan yapılan açıklamada, "Başkonsolosluğumuz personelinde Kovid-19 tespit edilmesi sebebiyle başkonsolosluğumuz 19 Ekim-30 Ekim'de hizmet veremeyecektir. Konsolosluk işlemleri için belirtilen tarihler arasında alınan randevuların iptal edileceğini anlayışla karşılamanızı rica ederiz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, vatandaşların ilave bilgi almak ve acil durumlar için mesai saatleri içinde "02233 93980", mesai saatleri dışında ise "0163 9519306" ve "0175 6963192" numaralı telefonlardan başkonsolosluk personeline ulaşabilecekleri kaydedildi.

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