Haberin Devamı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle yürütülen "İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında düzenlenen "Kolluk Kuvvetlerine Yönelik Vatandaş Memnuniyeti ve Güven Anketi" sonuçları açıklandı.

Anket, yerel ölçekte, proje kapsamındaki pilot 8 il ve 22 ilçe, ulusal ölçekte ise 28 il, 249 ilçe ve 540 mahallede uygulandı.

Anket sonuçlarına göre, vatandaşların kolluk kuvvetlerine desteği yüzde 60,9'dan yüzde 73,2'ye yükselirken, kolluk kuvvetlerinin etkin olduğunu düşünen vatandaşların oranı 2015'e göre yüzde 19,9 artarak yüzde 78,8'e çıktı.

10 ilçeden 9'u kolluk personelini yüksek derecede başarılı bulurken, vatandaşlar kolluğun olay yerine intikalinin yüzde 20 oranında arttığını düşünüyor.

Aynı proje kapsamında yürütülen 2015 yılı anketine kıyasla kolluk personelinin vatandaş ile teması 5 kat arttı, bu artışta Kovid-19 önlemleri kapsamındaki çalışmalar ile Vefa Sosyal Destek gruplarının yardım faaliyetlerinin etkin sürdürülmesi etkili oldu.

Haberin Devamı

VATANDAŞLAR KOLLUK PERSONELİNİ SAYGILI BULUYOR

Yerel memnuniyet araştırması raporuna göre de kolluk personelinin 4 ilçede vatandaşlara çok yüksek derecede saygı gösterdiği, 18 ilçede ise yüksek derecede saygı gösterdiği belirlendi.

Vatandaşlar, Yeşilyurt, Hekimhan, Çeşme ve Darende ilçelerinde polis ve jandarma personeline 5 üzerinden ortalama 4,5 saygı puanı verdi. Kolluk personelinin vatandaşlara saygılı davranma düzeyi 2015'e göre 3,48'den 4,12 puana yükseldi.

Vatandaşların kolluk personeliyle ilgili algısını ölçmek üzere gerçekleştirilen ankete ilişkin diğer bazı sonuçlar ise şöyle:

"Halkın kolluk kuvvetlerine desteğinin yüzde 60,9'dan yüzde 73,2'ye yükselerek 2015 yılına oranla yüzde 12,3 arttığı görüldü. 2015 yılına göre, kolluk personelinin etkinliği yüzde 58,9'dan yüzde 78,8'e, kolluğun vatandaşlarımıza adil davranma oranı yüzde 59,3'ten yüzde 69,1'e, vatandaşlarımızın kolluk personeline yardımcı olması oranının yüzde 56,7'lik orandan yüzde 73,5'e yükseldiği belirlendi. Vatandaşlarımız, kolluk personelinin hukuka uygun hareket ettiğini 2015'te yüzde 59,9'luk oranla düşünürken bu oranın 2020'de yüzde 71,4'e çıktığı görüldü. Genel ortalamada ise polis ve jandarmanın 2015'te yüzde 59,5'lik başarı oranının 13,2'lik artışla 2020'de yüzde 72,7'ye yükseldiği ortaya konuldu."

Kolluk personelinin 2015'te 10 üzerinden 4,48 olan ikaz, uyarı ve yönlendirmelerine uyma oranı, 2020'de 7,92 düzeyine yükselerek yüzde 76,78'lik artış kaydetti. Bu kapsamda kolluk personeline en fazla yardımcı olan ilçeler, Yeşilyurt, Çeşme ve Hekimhan oldu.

Haberin Devamı

KOLLUKLA EN FAZLA TEMAS KURAN İLÇE KADIKÖY

Anket kapsamında pilot seçilen 8 ilçeden 7'sinde, 2020'de 2015'e göre kolluk personeliyle temas kuran vatandaşların sayısında artış gözlendi.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 2015'te kollukla temas kuran vatandaşların oranı yüzde 10,5 seviyelerinde iken 2020'de bu oran 59,4'e yükseldi. 2020'de kollukla en fazla temas kuran Kadıköy'ü 55,5'lik oranla Çorlu ve 52,5'lik oranla Beşiktaş ilçeleri izledi.