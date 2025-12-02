Kolesterole iğne tedavisi

Haberin Devamı

Kalp ve damar hastalıkları açısından en önemli risklerden biri olan kolesterol yüksekliği, kontrol edilmesi zor ve yıllar boyu disiplin isteyen bir durum. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Melih Us, tıp dünyasında önemli bir aşama olarak kabul edilen zayıflama iğnelerinin ardından şimdi de kolesterol iğnelerinin kullanıma girdiğini açıkladı.

‘6 AYDA BİR YAPILIYOR’

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Melih Us, yeni tedavi yöntemiyle alakalı şunları söyledi: “LDL dediğimiz kötü kolesterol en büyük mücadeleyi verdiğimiz kolesterol. Statinler karaciğer hücresinde bir enzimi bloke ederek kötü kolesterol yapımını engelliyor. İğneler ise farklı bir mekanizmaya sahip. İlk çıkan iğneler 15 gün etkiliydi. Kötü kolesterole yardım eden bir proteini engelliyordu. Ancak bu sadece kolesterol ilacı kullanamayanlara veriliyordu. İlerleyen çalışmalarda ise bu iğnenin kalp damar hastalıklarına neden olan doğuştan olan bir proteini de azalttığı ortaya çıktı. Bunun üzerine iğneler geliştirilmeye başlandı. 2020’lerde bu sefer farklı bir teknik ile bir iğne üretildi. Bu iğneler kolesterole yardım eden proteinin üretimini engelleyen bir mekanizma ile çalışıyor ve 6 ay etkisi devam ediyor. Sonuç olarak 2 yıl önce 6 aylık kolesterol iğnesi Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi olan FDA’den tam onay aldı. Avrupa’da kullanılmaya başlayan ve Türkiye’de de yeni kullanıma giren bu iğneler 6 ayda bir yapılıyor. Uzun dönem sonuçlarını henüz görmediğimiz için bu iğneler şu anda sadece kolesterol haplarına direnç gösteren veya hapların yan etkilerine maruz kalmaları nedeniyle ilaç kullanamayan ve dirençli kolesterolü olan hastalarda kullanılması öneriliyor. Ayrıca ailesel hikayesi olan hastalarda statinlere göre daha etkili olduğu için iğneler tercih edilmekte.”

Haberin Devamı

‘NE KADAR DÜŞÜK OLURSA O KADAR İYİ’

PROF. Dr. Melih Us, toplumda var olan ‘kolesterol faydalı’ gibi inançlara değinerek şunları söyledi: “2024 yılında yayınlanan yeni kılavuzlara göre LDL dediğimiz kötü kolesterol ne kadar düşük olursa o kadar iyi. Bizim kötü kolesterolü düşürmekte herhangi bir sınırımız yok. Ne kadar düşerse beklenen yaşam süresi o kadar iyi. Türkiye’de ne yazık ki statinler yeterli ve etkili kullanılamıyor. Bu tarz iğneler statin tedavisine dirençli veya statin yan etkileri sebebi ile statin kullanamayan hastalar için hayat kurtarıcı olabilir. Diğer ülkelerle karşılaştırıldığında ülkemizde sadece hastaların yüzde onunda hedeflenen kolesterol değerine ulaşabiliyoruz bu nedenle uzun yıllardır kalp ve damar hastalıklarından yaşam kaybı üst sıralarda yer alıyor.”