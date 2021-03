Kölelikten özgürlüğe dörtnala

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin 16 Ocak 2020 tarihli kararıyla 1179 at, Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü’nce satın alındı. O günden sonra kurum bünyesinde doğan 20 adet tay da kayıt altına alınarak envantere geçirildi. 2 Mart 2020’de onaylanan İBB Meclis kararı doğrultusunda, ‘At Sahiplendirme Komisyonu’nun uygun görüşü alınarak, 860 at, belediye, üniversite, muhtarlık, STK ve şahıslara sahiplendirildi. 120 at, başta atlı zabıta olmak üzere, halen İBB hizmetlerinde kullanılıyor. Kalan atların bakımına 100 milyon liranın üzerinde kaynak ayırıp, iyileştirmelerini üstlenen İBB, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden de danışmanlık hizmeti alıyor. Adalar’da halihazırda iki veteriner hekim 37 işçi ile atların bakım hizmetlerini sürdürüyor.

KALANLAR SAHİPLENDİRİLMEYECEK

Adalar’daki atlar şimdi 14 metrekarelik localarda, bağlanmadan, serbestçe dolaşabilecekleri bir ortamda yaşıyorlar. Atlarla ilgilenen seyisler de artık İBB bünyesinde görev yapıyor. Kalan ömürlerini, yenilenen ahırlarında tamamlayacak olan bu 120 at sahiplendirilmeyecek. İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi ile imzalanan protokolle, bakımları bilimsel çerçevede yapılan ve yeni yaşamlarından hayli mutlu görülen atlar, açık havada tımar olup, hijyenik koşullarda yaşıyorlar.

İBB Meclis Üyesi Veteriner Hekim Mustafa Oktay Aksu’nun söylediğine göre, projeye ilk başta olumsuz tepki veren vatandaşlar, atların son hallerini gördükten sonra kendilerine dua ediyor.

SAHİPLERİ BİLE TANIYAMIYOR

Faytonların kalkmasıyla ıstırapları son bulan atların yeni yaşam koşulları hakkında bilgi veren Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanı Ahmet Atalık, İSPARK ahırlarında misafir edilen atlara gezinti alanları yaptıklarını, ada tarihinde görülmemiş bir özenle, atların kaliteli bir beslenme sürecine girdiklerini anlattı. Atalık, şimdi eski sahiplerinin bile gördüklerinde atlarını tanıyamadığını söyledi.