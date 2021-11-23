Koleksiyonerin evine polis baskını

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İstanbul Ümraniye’de daha önce koleksiyoner belgesi bulunan ancak uzun zamandır yenilemeyen bir kişi polis ekiplerinin takibine takıldı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koleksiyonerin evine baskın düzenledi. Aramalarda Hellenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 774 sikke, Paleolitik döneme ait 532 fosil, Roma dönemine ait kama ve bıçak, Osmanlı dönemine ait 374 metal para ve hayvan kemiklerinden oluşan 50 farklı obje ele geçirildi. Arkeolog polislerin de yer aldığı operasyonda ele geçirilen Fenike Dönemi’ne ait bir balık figürünün paha biçilmez olduğu belirtildi. Roma dönemine ait, üzerinde elindeki kartalı besleyen kral figürü bulunan sikke ile Apollo figürlü metal paraların da önemli olduğu ifade edildi. Ele geçirilen sikke ve objelerin müze müdürlüklerine teslim edileceği belirtildi.