Koleksiyonerin evine polis baskını

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Asgari ücretle ilgili önemli ihtimal... Maaşları böyle arttırıyorAsgari ücretle ilgili önemli 'ihtimal'... Maaşları böyle arttırıyor#Asgari Ücret
Çok sayıda kent alarmda Peş peşe uyarılar... Dikkat: Çok kuvvetli olacakÇok sayıda kent alarmda! Peş peşe uyarılar... Dikkat: Çok kuvvetli olacak#Meteoroloji
Trabzonspordan büyük başarı Avrupanın 5 büyük liginde tek takım...Trabzonspor'dan büyük başarı! Avrupa'nın 5 büyük liginde tek takım...#Trabzonspor
Müslüme’nin ölümüyle ilgili flaş gelişme TutuklandıMüslüme’nin ölümüyle ilgili flaş gelişme! Tutuklandı#Müslüme
Bulgaristanda facia Yolcu otobüsü alev alev yandı: 46 can kaybıBulgaristan'da facia! Yolcu otobüsü alev alev yandı: 46 can kaybı#Yangın
Ankarada gündem asgari ücret Adım adım sona yaklaşıldı... İşte yeni gelişmelerAnkara'da gündem asgari ücret! Adım adım sona yaklaşıldı... İşte yeni gelişmeler#Asgari Ücret
Kılıçdaroğlu mu Abdullah Gül müKılıçdaroğlu mu Abdullah Gül mü?#Kılıçdaroğlu
Yok böyle hediye Eşinin 50 yaşına özel...Yok böyle hediye! Eşinin 50 yaşına özel...#Kütüphane
PKK ile ilişkiler nasıl minimize edilebilirPKK ile ilişkiler nasıl minimize edilebilir?#Engin Altay
Avrupa Birliğini de bölüyor... 6 Berlin duvarıAvrupa Birliği'ni de bölüyor... 6 Berlin duvarı!#Almanya
Erdoğan: Ekonomik kurtuluş savaşından milletimizi zaferle çıkaracağızErdoğan: Ekonomik kurtuluş savaşından milletimizi zaferle çıkaracağız#Kabine Toplantısı
Plan Bütçe Komisyonunda terörist tartışması Tansiyon yükseldiPlan Bütçe Komisyonu'nda 'terörist' tartışması! Tansiyon yükseldi#Selahattin Demirtaş
Lider Trabzonspor yenilmezlik serisini 25 maça çıkardı Galibiyet 3 golle geldiLider Trabzonspor yenilmezlik serisini 25 maça çıkardı! Galibiyet 3 golle geldi#Süperlig
1.000 dolarla yola çıkıp dünyanın en zenginlerinden oldu 90 yaşında hayatını kaybetti1.000 dolarla yola çıkıp dünyanın en zenginlerinden oldu! 90 yaşında hayatını kaybetti#Subway
Derbide çıldırtan olay Diagne, Mert, İrfan...Derbide çıldırtan olay! Diagne, Mert, İrfan...#Galatasaray
HABERLERGündem Haberleri

Koleksiyonerin evine polis baskını

#Koleksiyoner #Operasyon#Müze
Koleksiyonerin evine polis baskını

İstanbul Ümraniye’de Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koleksiyonerin evine baskın düzenledi. Aramalarda Hellenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 774 sikke, Paleolitik döneme ait 532 fosil, Roma dönemine ait kama ve bıçak, Osmanlı dönemine ait 374 metal para ve hayvan kemiklerinden oluşan 50 farklı obje ele geçirildi.

Haberin Devamı

İstanbul Ümraniye’de daha önce koleksiyoner belgesi bulunan ancak uzun zamandır yenilemeyen bir kişi polis ekiplerinin takibine takıldı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koleksiyonerin evine baskın düzenledi. Aramalarda Hellenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 774 sikke, Paleolitik döneme ait 532 fosil, Roma dönemine ait kama ve bıçak, Osmanlı dönemine ait 374 metal para ve hayvan kemiklerinden oluşan 50 farklı obje ele geçirildi. Arkeolog polislerin de yer aldığı operasyonda ele geçirilen Fenike Dönemi’ne ait bir balık figürünün paha biçilmez olduğu belirtildi. Roma dönemine ait, üzerinde elindeki kartalı besleyen kral figürü bulunan sikke ile Apollo figürlü metal paraların da önemli olduğu ifade edildi. Ele geçirilen sikke ve objelerin müze müdürlüklerine teslim edileceği belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Koleksiyoner #Operasyon#Müze

BAKMADAN GEÇME!

Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlunun aşk pozu

Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlu'nun aşk pozu!

#Çetin Altay
25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

#Zeynep Kankonde
Bölgedeki konut, arsa ve arazilerin fiyatları uçtu İşte en değerli ilçeler

Bölgedeki konut, arsa ve arazilerin fiyatları uçtu! İşte en değerli ilçeler

#Çanakkale