Kolejlerde milyonlar uçuşuyor

Haberin Devamı

ÖZEL okulların erken kayıt dönemleri açıldı, bursluluk sınavları uygulandı ve yeni dönem ücretleri paylaşılmaya başlandı. Birinci sınıf, 2026–2027 döneminde ücret artışlarının en sert hissedildiği kademelerden biri oldu. Kademe başlangıcı sayılması nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu sınıflar için izin verdiği yüzde 43.92’lik azami artış oranı birçok okulda doğrudan uygulandı. Güncel tablolar, yemek ve KDV dahil edildiğinde birinci sınıfta toplam yıllık maliyetlerin birçok okulda 1 milyon TL’yi aştığını ortaya koyuyor.

EN FAZLA ÜCRET 1. SINIFA

Zincir okulların bazı kampuslarında birinci sınıf için açıklanan en yüksek ücretler 1.5 milyon TL seviyesine yaklaştı. Henüz fiyat açıklamayan ancak geçtiğimiz yıl baz alındığında MEB uygulamasıyla ücretleri bu sınırlara dayanacak daha birçok okul mevcut. Yalnızca yemek bedelinin 180-220 bin TL aralığına ulaşması ve ulaşım, kıyafet gibi kalemlerin eklenmesi bütçeyi daha da artırıyor. İlkokul 2’nci sınıftan ortaokul son sınıfa kadar olan ara sınıflarda zam oranı görece daha düşük. Bu kademelerde MEB’in belirlediği yüzde 30.74’lük tavan artış uygulanıyor. Ancak mevcut yüksek ücret seviyesi nedeniyle toplam maliyetler hâlâ oldukça yüksek. Ara sınıflarda yemek ve KDV dahil yıllık maliyetlerin 400 bin ile 800 bin TL aralığında seyrettiği, sınav odaklı ve takviye programları yoğun okullarda bu tutarların 1 milyon TL’nin üzerine çıktığı görülüyor.

Haberin Devamı

YEMEK VE SERVİS KATLIYOR

Açıklanan eğitim ücretleri, özel okul maliyetinin yalnızca görünen kısmını oluşturuyor. 2026-2027 döneminde üst segment bir özel okulda eğitim bedeli 1 milyonu geçerken; servis giderleri, kitap, dijital içerik, takviye kursları, etkinlikler, diğer ihtiyaçlar ve KDV eklendiğinde toplam yıllık maliyet 1 buçuk milyon TL bandına çıkıyor. En yüksek kampus ücretlerinin ve tüm ek hizmetlerin tercih edildiği durumlarda ise bu tutar 2 milyon TL sınırına dayanıyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Aileler sömestrde çocuklarıyla nasıl vakit geçirmeli? Haberi görüntüle

HAZIRLIKLAR CEP YAKIYOR

Hazırlık sınıfları da kademe başlangıcı kapsamında değerlendirildiği için yüksek zam oranları bu kademede daha belirgin hissediliyor. 2026-2027 döneminde hazırlık sınıflarında yemek ve KDV dahil toplam maliyetlerin çoğunlukla 800 bin -1 milyon TL aralığında seyrettiği, bazı okullarda ise 1.2-1.3 milyon TL seviyelerine ulaştığı görülüyor.

300 BİNE DE VAR 1.3 MİLYONA DA

İstanbul’da önümüzdeki yıl için birinci sınıf ücretleri, yemek ve KDV dahil hesaplandığında aynı şehir içinde dikkat çekici bir aralığa yayılıyor. Açıklanan ücret tablolarına göre ünlü okulların bazı kampuslerinde birinci sınıf maliyeti 1.3 milyon TL bandını aşıyor. Buna karşılık aynı şehirde yemek ve KDV dahil 400–500 bin TL aralığında ücret açıklayan özel okullar da bulunuyor. Bu tablo, İstanbul’da birinci sınıfa başlama maliyetinin okuldan okula yaklaşık üç katlık farklar gösterebildiğini işaret ediyor.

Haberin Devamı

MEB’İN ÜST SINIRI

MEB tarafından yapılan değişikliğe göre, ara sınıflarda eğitim ücretlerine yapılabilecek artış ÜFE ve TÜFE ortalaması alınarak 1.05 katsayısı ile çarpılarak hesaplanıyor. Buna göre ara sınıflarda azami artış yüzde 30.74 olarak belirlendi. Diğer yandan kademe başlangıçlarında belirlenen fiyatlar için de bu yıl ilk kez üst sınır uygulamasını hayata geçirilerek azami artış yüzde 43.92 oldu. Eğitim dışı hizmetlerde ise bu artış yüzde 29.28 olarak uygulanıyor.

Gözden Kaçmasın Etkinlik dolu tatil rehberi Haberi görüntüle

VELİLER DEVLET OKULUNA YÖNELİYOR

Levent Küçük - Tüketiciler Derneği Başkanı

“Ekonomide enflasyona etki eden kalemler açıklandığında, Türkiye’de gıda ve eğitim harcamaları her zaman ilk sıralarda yer alıyor. Millî Eğitim Bakanlığı bu alanda sürekli açıklamalar yapıyor, yönetmelikler yayımlıyor ve özel okulların ücret artışlarına ilişkin net formüller belirliyor. Bu kurallara uyan özel okullar var. Ancak kişisel gözlemim, maalesef birçok okulun bu sınırları zorladığı yönünde. Özel okullar kitap, kırtasiye ve benzeri zorunlu giderleri ayrı kalemler halinde sunabiliyor. Artışlar çoğu zaman enflasyonla sınırlı tutulmuyor. Bu durum okul-veli arasında ciddi bir baskı ve çaresizlik yaratıyor. İstanbul’da artık devlet okullarının önünde de lüks araçlar görüyoruz. Bu görüntü, son birkaç yıldır hızlanan önemli bir eğilime işaret ediyor. Birçok aile özel okuldan vazgeçerek devlet okuluna geçiyor.”