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Kolejde skandal

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Özel Okul#Uyuşturucu
Kolejde skandal
Fevzi Kızılkoyun
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2026 07:00

Ankara’da yürütülen ‘fuhuş ve uyuşturucu’ operasyonunda skandal bir gelişme yaşandı. Özel bir okulda 4 yıldır sınıf öğretmenliği yapan S.D. isimli kadın, ‘fuhuş ve uyuşturucu’ suçları kapsamında tutuklandı. S.D.’nin lüks yaşamı, gittiği tatiller ve kullandığı son model araç dikkat çekiyordu.

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ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma’, ‘uyuşturucu madde kullanma’ ve ‘fuhuş’ suçlarına yönelik geniş kapsamlı soruşturma başlattı. Polis ekipleri, soruşturma kapsamında başkentteki birçok popüler eğlence mekânına baskın yaptı. Aralarında tanınmış birçok işinsanı ile çocukları, mekân sahipleri, ünlü isimler ile mafyatik isimlerin bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı, birçoğu tutuklandı. Mekânlarda, uyuşturucu satışı yapıldığı, fuhşa aracılık edildiği belirlendi.

LÜKS YAŞAMI DİKKAT ÇEKİYORDU

Ankara’da bilinen özel bir okulda 4 yıldır sınıf öğretmenliği yapan S.D. de soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından kadın sınıf öğretmeni S.D. çıkarıldığı mahkemece ‘uyuşturucu ve fuhuş’ suçları kapsamında tutuklandı. S.D.’nin, uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasına konu olan eğlence mekânlarıyla bağlantılı olduğu, fuhşa aracılık ettiği iddia edildi.

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Özel okul yetkililerinin sınıf öğretmenin tutuklanmasının ardından olayın duyulmaması için öğretmenleri ve çalışanları uyardığı öğrenildi. Kolej yetkililerinin, çalışan ve öğretmenlerine, “Bu haberi yayarsanız okuldan atılırsınız, kimse bilmeyecek” dediği kaydedildi. Okul yönetiminin, öğrenci ve öğrenci velilerine ise sınıf öğretmeninin ‘taşınma’ nedeniyle okuldan ayrıldığı açıklamasını yaptığı belirtildi.

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Lüks yaşamı, gittiği tatiller ve kullandığı son model araçla dikkat çeken kadın sınıf öğretmeni S.D.’nin fuhuş ve uyuşturucudan tutuklanması, öğrenci velileri arasında şok etkisi yarattı.

 

 

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#Ankara#Özel Okul#Uyuşturucu

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