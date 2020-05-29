Kolay kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Günlük hayatta çok sık kullanılan kolay kelimesinin anlamdaşı veya eş anlamlısı Türk Dil Kurumu sözlüklerinde açıklanmıştır. Kolay kelimesinin anlamdaşı ise basit kelimesidir.

Kolay Eş Anlamlısı

Eş anlamlı kelimeler dilimizde oldukça önemlidir. Kelimelerin doğru eş anlamlarını öğrenmek ve cümle içerisinde kurar iken yanlışlık yapmamak cümlede oluşabilecek bir anlatım bozukluğunu da engeller. Kolay kelimesinin de eş anlamlı olan kelimelerini öğrenmek mümkündür. Kolay kelimesi ile aynı anlam barındıran ve bu sebeple eş anlamı olan kelimeler ise asan, basit, hafif, emeksiz, zahmetsiz kelimeleridir.

Kolay kelimesinin anlamını öğrenmeden eş anlamlı kelimelerini bilmek zordur. Türk Dil Kurumu kolay kelimesinin anlamını şu şekilde açıklamıştır:

- Sıkıntı çekmeden, yorulmadan yapılabilen, emeksiz, zahmetsiz.

- Kolaylık.

- Kolayca, sıkıntısız bir biçimde, basitçe.