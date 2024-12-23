Kolay dönüş genelgesi: Suriyelilere otomobillerinden nakit paralarına kadar...

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriyeli vatandaşların ülkelerine dönüşlerini kolaylaştıracak yeni adımları devreye aldıklarını belirterek, “Geri dönüşlerin güvenli, hızlı ve etkin şekilde sağlanmasına yönelik her türlü çalışmayı hassasiyetle sürdürüyoruz. Uygulamada karşılaşılan bazı engelleri de hızla aşmak için diğer bakanlıklarla birlikte çalışıyoruz” dedi.

Ticaret Bakanlığı, Suriye vatandaşlarının geri dönüş işlemlerine ilişkin tüm gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerine genelge gönderdi.

◊ Suriyelilerin ülkeden çıkış işlemlerinin hızlı şekilde gerçekleştirebilmesi amacıyla gümrük işlemleri, diğer ilgili kamu kurumlarıyla koordinasyon içinde yapılacak.

EŞYA VE TAŞITLARA İLİŞKİN KOLAYLIK

◊ Suriyelilerin geri dönüş işlemlerinde yolcu beraberi eşya ile ev eşyasına ilişkin sözlü beyan formu aranmayacak. İşlemler, genelgede yer alan ‘Kolaylaştırılmış Çıkış Formu’nun düzenlenmesiyle yapılacak.

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◊ Suriye’den gelen geçici koruma statüsüne haiz kişilerin ülkelerinden getirdikleri ve noterler tarafından tescil edilen plakalı taşıtlarına ilişkin de kolaylık sağlandı. Bu kapsamda, taşıtla birlikte kesin çıkış yapılması durumunda, ilgili noterce düzenlenen kaydın kapatıldığına dair belge gümrük idaresine ibraz edilecek. Taşıtın belgelerindeki ayniyetine uygunluğunun da tespiti halinde, Taşıt Takip Programı’nda gerekli işlemler yapılarak, aracın kaydı kapatılacak ve çıkış işlemleri hızla gerçekleştirilmiş olacak.

◊ Eğer programda söz konusu araca ilişkin herhangi bir kayıt bulunamazsa, ilgili noterce düzenlenen kaydın kapatıldığına dair belgenin gümrük idaresine ibrazı ve taşıtın belgelerindeki ayniyetine uygunluğunun tespiti halinde, ilgili programa kayıt yapılarak çıkışa müsaade edilecek.

TÜRKİYE’DE KURULAN İŞ YERLERİ

◊ Genelgeyle Suriye vatandaşlarının Türkiye’de edindikleri yerli plakalı araçlarının çıkış işlemlerine yönelik de adım atıldı. Bu kapsamda, ‘Yabancılara İkinci El Taşıt Satışı Hakkında Kanun’ hükümleri çerçevesinde ilgili noterce düzenlenen kaydın kapatıldığına dair belgenin gümrük idaresine ibraz edilmesiyle ‘Kolaylaştırılmış Çıkış Formu’ düzenlenecek. Bu kapsamda ayniyet kontrolü yapılarak ilgili programa kaydedilen taşıtın çıkış işlemleri gerçekleştirilecek.

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◊ Suriyelilerin Türkiye’de kurdukları iş yerlerinin nakline ilişkin işlemler ise Gümrük Yönetmeliği uyarınca Sözlü Beyan Formu düzenlenerek tamamlanacak.

KAPILAR HAREKETLİ

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin, Hatay’daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri devam ediyor. Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’na gelenler, jandarmanın düzen sağlamak üzere oluşturduğu koridorda gümrük işlemleri için sıra bekliyor. Buraya konuşlandırılan Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi araçları da çıkış işlemlerinin hızlanmasına katkı sunuyor. Gümrük işlemleri tamamlananlar, Suriye’ye geçiş yapıyor. Türk Kızılay ve diğer yardım kuruluşları, aileler ile bölgedeki görevlilere sıcak çorba dağıtıyor, ikramda bulunuyor. İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri de Suriyelilere eşyalarını taşımalarında yardımcı oluyor.

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DÖVİZ VE ZİYNET EŞYASI

◊ Suriye vatandaşlarının beraberlerinde kendilerine ait ve değeri 15 bin doları aşan ve ticari amaç taşımayan ziynet eşyası niteliğinde kıymetli madenlerden ve taşlardan yapılmış eşyaları yurtdışına çıkarmaları durumunda, bu eşyaların girişte beyan edilmiş olması veya Türkiye’de satın alındığının belgelenmesi şartı aynı tarihe kadar (31 Aralık 2025) aranmayacak.

◊ Ayrıca yolcu beraberi 25 bin lirayı aşan Türk parası ve bu para birimiyle ödemeyi sağlayan belgeler ile 10 bin avro veya eşitini aşan döviz çıkışlarında “Nakit Beyan Formu” ile gümrük idarelerine beyanda bulunmaları yeterli olacak.

BOLAT: İŞLEMLERİ HIZLANDIRDIK

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriyelilerin geri dönüşlerinin sorunsuz olabilmesi için altyapı, teknoloji ve personel bakımından gümrük kapılarının güçlendirildiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

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“Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı olarak geri dönüş yapan Suriyeli vatandaşlara yanlarında eşyalarını götürebilmeleri ve mali durumlarıyla alakalı gümrük düzenlemelerini hayata geçirdik. Genelgemiz de işlemleri hızlandırmaya yönelik. Çünkü Suriyeli vatandaşlardan birçoğu, Türkiye’de kullandıkları ev eşyalarını, arabalarını da beraberlerinde götürmek istiyorlar. Aynı şekilde paraları, ziynetleri ve diğer kazanımları konusunda kayba uğramadan ülkelerine dönebilmek istiyorlar. Bu noktada yayımladığımız genelge, onlar açısından süreçleri kolaylaştırıcı bir nitelik taşıyor.”