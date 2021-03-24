Kolaj ne demek? Kolaj bölümün anlamı

Kolaj (Fransızca "collage") ya da kesyap, düz bir yüzey üzerine fotoğraf, gazete kâğıdı ve benzeri nesnelerin yapıştırılmasıyla ve bazen boya ile de karıştırılarak uygulanan bir resimleme tekniğidir.



Resim alanından gelme bu terim, hazır ünitelerin bir araya getirilmesiyle oluşan kompozisyondur.



Kâğıt üzerine yapılan fıkra veya benzeri şeylerin fotoğrafların üzerlerine farklı malzemeler ile yapıştırma sanatıdır. Resimde de görüldüğü gibi kolaj, eski fotoğrafların saklanmasında da büyük rol oynar.

TV'DE KOLAJ NE DEMEK?

Televizyonda kolaj eski bölümlerin tamamından bir kısmını içerir. Kolaj bölümde dizilerin bütün bölümlerinden en önemli sahneler derlenip yayınlanır.

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