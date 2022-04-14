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Tonlarcası sahile vurdu, koku çileden çıkardı

#Kocaeli#Gölcük#Muhammet Özel

Kocaeli'de tonlarca hayvan pisliği sahil şeridine vurdu, kokuyu alan vatandaşlar sahili terk etti. Ağır kokusuyla mide bulandıran sahil şeridi, belediye ekipleri tarafından hayvan pisliğinden arındırılmaya çalışılıyor. Gezintiye çıkmak için sahil şeridini tercih ettiğini belirten Adil Özdemir, "Sahilde ağır bir koku var. Sahil şeridini komple kaplamış. Herhalde tonlarca var" dedi.

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Gölcük ve Başiskele ilçesinin üst kısımlarında bulunan hayvan çiftliklerinden dereye bırakıldığı tahmin edilen tonlarca hayvan pisliği, müsilaj sebebiyle günlerce can çekişen Marmara Denizi'ne indi. Sabah saatlerinde Gölcük ilçesinde bulunan Kavaklı Sahili’ne gelen vatandaşlar şerit boyunca hayvan pisliği olduğunu fark ederek durumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bildirdi.

Tonlarcası sahile vurdu, koku çileden çıkardı

Belediye ekipleri, ağır kokusuyla mide bulandıran tonlarca hayvan pisliğini sahilden çıkarmak için çalışma başlattı. İş makinesiyle sahile giren ekipler, kepçe yardımıyla hayvan pisliğini kamyon kasasına doldurdu. Ekiplerin sahildeki çalışmaları sürüyor.

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Pisliğin, Başiskele ve Gölcük ilçesindeki hayvan çiftliklerinden Kavaklı Sahili'ne akan Beyoğlu Deresi’ne bırakıldığı, dereden de sahile vurduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

Tonlarcası sahile vurdu, koku çileden çıkardı

"TONLARCA VAR"

Sahile balık tutmaya geldiğini söyleyen Muhammet Özel, "Dereye hayvan pisliği dökülmüş. Ağır bir koku var. Belediyede yoğun bir çalışma içerisinde, inşallah kısa sürede temizlenir. Sahilde tonlarca hayvan pisliği olduğu tahmin ediliyor" dedi.

Tonlarcası sahile vurdu, koku çileden çıkardı

Gezintiye çıkmak için sahil şeridini tercih ettiğini belirten Adil Özdemir ise, "Sahilde ağır bir koku var, hayvan pisliklerini gördüm. Sahil şeridini komple kaplamış. Herhalde tonlarca var. Nasıl geldi bilemiyorum ama komple sahil şeridini kaplamış. Koku da müthiş derecede fazla. Bunu yapmış olanlar da çevreyi katletmişler, gördüğüm manzara bu. Belediye ekipleri çalışıyor. Sahili temizlemeye başlamışlar. Kamyon kamyon götürüyorlar, herhalde burada tonlarca var" ifadelerini kullandı.

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Tonlarcası sahile vurdu, koku çileden çıkardı

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