Kokuya rağmen kimse ihbarda bulunmadı... Facia göz göre göre geldi

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İSTANBUL Beylikdüzü’nde Konak Caddesi içindeki bir sitede 14 katlı binanın giriş katında dün sabah 07.30 sıralarında patlama meydana geldi. İddiaya göre dün gece saat 02.00’de apartmanın WhatsApp grubuna ‘Doğalgaz kokusu geliyor, birisi açık unutmuş olabilir mi?’ mesajını atan bir apartman sakininin mesajına bazı apartman sakinleri de ‘Gaz kokusu var’ diyerek cevap verdi.

Aradan saatler geçmesine rağmen devam eden mesajlaşmalar sonrasında hiçbir apartman sakini ihbarda bulunmadı ve mesajlaşmaları saat 07.30’a kadar devam etti. Grupta paylaşılan “Herkes doğalgazını kontrol etsin, binada geceden beri gaz kokusu varmış” mesajından dakikalar sonra ise korkunç patlama meydana geldi.

Saat 07.30 sıralarında binanın giriş katındaki kapıcı dairesinde gerçekleşen şiddetli patlamada kapıcı Nuri Girgin (48) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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EŞYALAR SOKAĞA FIRLADI

Patlama sonrasında binanın otoparkında duran çok sayıda otomobil zarar görürken, binadaki eşyalar patlama etkisiyle dışarıya fırladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, AFAD görevlileri binada arama kurtarma çalışmaları yaptı. Yaralı olarak çıkarılan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hasar gören binanın temelinde ve kolonlarında yapılacak incelemelere göre binanın yıkılıp yıkılmayacağına karar verileceği ve vatandaşların bu süre içinde yurtlara yerleştirileceği bildirildi.

Olay yerine giderek incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada, “Doğalgazdan olduğu şeklinde tahminleri var ama kesin değil, çalışmaları savcılığımız devam ettiriyor. Apartmanda bir yıkılma tehlikesi yok ama belediye, AFAD görevlilerimiz inceleyerektir” dedi.

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İHMALLER ZİNCİRİNE TEPKİ

- KORKUNÇ patlamanın etkisiyle dışarıya çıkan ve ekiplerin yaptığı çalışmaları izleyen apartman sakinlerinden Deniz Doğan, “Apartman grubunda gaz kokusu olduğunu söylemişler ama ilginç ki kimse şikâyet etmemiş. Kapıcının ailevi bir problem yaşadığını duymuştuk, eşi ve çocukları birkaç gün önce evden gitmiş. Barışmak istiyorlardı diye biliyorum” dedi.

Apartman sakinlerinden Gülizar Doğan ise olayın binanın kapıcısı olan ve olayda hayatını kaybeden Nuri Girgin tarafından planlanmış olabileceğini iddia etti. Doğan, “Ailesi terk etmiş bir gün önce galiba, 3 çocuğu ve karısı vardı. Bunlar evden gidiyorlar, adam da ölü bulunuyor işte. Planlı olabilir” dedi.

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Apartman önünde çalışmaları izleyen bazı apartman sakinleri, WhatsApp mesajlaşmalarına rağmen ihbarda bulunmayan diğer apartman sakinlerine ‘Niye ihbarda bulunmadınız’ diyerek tepki gösterdi.