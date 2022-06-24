‘Kökünü Kurutma Operasyonu'nda gözaltına alınan 46 şüpheli adliyede

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı ile 3 gün önce başlatılan, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı'nın desteğiyle çoğu metamfetamin satıcısı olan şüphelilerden oluşan örgüte yönelik hava destekli 'Kökünü Kurutma Operasyonu' düzenlendi.

236 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Diyarbakır merkezli İstanbul, Bursa, Batman, Şanlıurfa, Van, Muş, Bitlis, Erzurum, Eskişehir ve Mardin'deki operasyonlarda 4 bin 200 polis görev aldı. 20 narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda, 292 şüpheliye ait 205 adrese baskın yapıldı. Baskınlarda, aralarında 2 'baroniçe'nin de olduğu 236 şüpheli, gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 245 kilo 924 gram esrar, 10 kilo 467 gram metamfetamin, 36 gram kokain, 97 uyuşturucu hap, 5 gram eroin, 16 tabanca, 8 tüfek, 6 hassas terazi, yüklü miktarda suç geliri olduğu değerlendirilen para, terör örgütlerine ait örgütsel doküman ve bez parçaları ele geçirildi.

Haberin Devamı

Şüphelilerden 46'sı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu sırada şüphelilerden biri, kendisini görüntülemeye çalışan gazetecilere tekme atmak istedi.

Örgütün, İran'da üretilen sentetik uyuşturucuları sınır illerinden Diyarbakır'a getirip, çevre şehirlere kadın ve çocukları da kullanarak sokak satıcıları aracılığıyla sattığı belirlenmişti. 8 aylık çalışma sonucu örgüte yönelik 3 gün önce operasyon düzenlenmişti.