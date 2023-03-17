Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kökünü Kurutma operasyonu: Uyuşturucu şifresi 'yemek siparişi'

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Polis#Narkotik
Kökünü Kurutma operasyonu: Uyuşturucu şifresi yemek siparişi
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2023 13:38

İSTANBUL'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 'Kökünü Kurutma' adlı operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Hücre tipi yapılandıkları belirlenen şüphelilerin 12 gruba ayrılarak uyuşturucu sattıkları, 'Yemek siparişi' cümlesini de şifre olarak kullandıkları öğrenildi. Şüphelilerin uyuşturucu satışını artırmak için kampanya da yaptıkları, 5 kullanımlık kokain alana 1 içimlik kokain hediye ettikleri de tespit edildi. Şüphelilerin servis yapan taksicilere de promosyon olarak uyuşturucu verdikleri bildirildi.

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik, 14 Mart Salı günü, 900 polisin görev aldığı 'Kökünü kurutma' adı verilen operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında taksi şoförleri ile motokuryelerin de olduğu 161 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyonla ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Şüphelilerin mesajlaşma uygulamaları üzerinden gruplar kurduğu, uyuşturucu satıcıları ile alıcılarının bu gruplar üzerinden haberleştikleri, şifre olarak da 'Yemek siparişi' cümlesini kullandıkları öğrenildi. Alıcıların 'Yemek siparişi vermek istiyorum' şifresini kullandığı, satıcıların ise 'Kaç kişilik' diye sorarak satılacak uyuşturucu miktarını belirledikleri bildirildi. Şüphelilerin satışı artırmak için kampanya da yaptıkları, 5 içimlik kokain alana 1 içimlik kokain hediye ettikleri bildirildi. Bir günde 20 sefer uyuşturucu servisi yapan taksicilere ise 3 içimlik uyuşturucuyu promosyon olarak verildiği öğrenildi. Hücre tipi olarak yapılanan satıcıların Anadolu yakasında 5, Avrupa yakasında 7 olmak üzere 12 gruba ayrıldığı, bu kişilerin uyuşturucu satışı için açılan sohbet gruplarına referansla müşteri aldıkları öğrenildi.

Haberin Devamı

Operasyonda gözaltına alınan 60'ı taksici 35'i motokurye toplam 161 kişinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Polis#Narkotik

BAKMADAN GEÇME!

Pandemide üç yılın ardından koronavirüs uzmanlarının hayatı normale döndü mü Covid hâlâ aklımızın bir köşesinde

Pandemide üç yılın ardından koronavirüs uzmanlarının hayatı normale döndü mü? 'Covid hâlâ aklımızın bir köşesinde'

#Covid-19
Kentsel dönüşüm kredisinin taksitleri ne kadar olacak Kuruşu kuruşuna hesapladık...

Kentsel dönüşüm kredisinin taksitleri ne kadar olacak? Kuruşu kuruşuna hesapladık...

#Kentsel Dönüşüm
Amerikada gönüllere taht kuran Türk Şehit ilan edildi, törenle uğurlandı...

Amerika'da gönüllere taht kuran Türk! Şehit ilan edildi, törenle uğurlandı...

#Nahit Atıf Oral