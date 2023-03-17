Kökünü Kurutma operasyonu: Uyuşturucu şifresi 'yemek siparişi'

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Hücre tipi yapılandıkları belirlenen şüphelilerin 12 gruba ayrılarak uyuşturucu sattıkları, 'Yemek siparişi' cümlesini de şifre olarak kullandıkları öğrenildi. Şüphelilerin uyuşturucu satışını artırmak için kampanya da yaptıkları, 5 kullanımlık kokain alana 1 içimlik kokain hediye ettikleri de tespit edildi. Şüphelilerin servis yapan taksicilere de promosyon olarak uyuşturucu verdikleri bildirildi.

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik, 14 Mart Salı günü, 900 polisin görev aldığı 'Kökünü kurutma' adı verilen operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında taksi şoförleri ile motokuryelerin de olduğu 161 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyonla ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Şüphelilerin mesajlaşma uygulamaları üzerinden gruplar kurduğu, uyuşturucu satıcıları ile alıcılarının bu gruplar üzerinden haberleştikleri, şifre olarak da 'Yemek siparişi' cümlesini kullandıkları öğrenildi. Alıcıların 'Yemek siparişi vermek istiyorum' şifresini kullandığı, satıcıların ise 'Kaç kişilik' diye sorarak satılacak uyuşturucu miktarını belirledikleri bildirildi. Şüphelilerin satışı artırmak için kampanya da yaptıkları, 5 içimlik kokain alana 1 içimlik kokain hediye ettikleri bildirildi. Bir günde 20 sefer uyuşturucu servisi yapan taksicilere ise 3 içimlik uyuşturucuyu promosyon olarak verildiği öğrenildi. Hücre tipi olarak yapılanan satıcıların Anadolu yakasında 5, Avrupa yakasında 7 olmak üzere 12 gruba ayrıldığı, bu kişilerin uyuşturucu satışı için açılan sohbet gruplarına referansla müşteri aldıkları öğrenildi.

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Operasyonda gözaltına alınan 60'ı taksici 35'i motokurye toplam 161 kişinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.