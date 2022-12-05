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Kökünü Kurutma Operasyonu... Bakan Soylu: 269 gözaltı var

Güncelleme Tarihi:

#Uyuşturucu#Operasyon#Süleyman Soylu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2022 08:08

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucunun 4'te 3'nün doğu illerinde yakalandığını ve bugün yapılan operasyonda 29 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kökünü Kurutma Operasyonu kapsamında 307 şüpheliden 269'unun gözaltına alındığını söyledi. Bakan Soylu, operasyona ilişkin detayları paylaştı. Soylu "15 Temmuz'dan önce uyuşturucu yakalanan miktarın ancak 4'te 1'i doğu ve Güneydoğuda yakalanıyordu. Şimdi 4'te 3'ü orada yakalanıyor. Eroin rotası değişmiştir. Captagon rotası değişmiştir. 15 ton metanfetamin yakaladık. Hangi maddede artış var o konuda ciddi baskıyı ifade etmek istiyoruz. Arzla mücadelede Türkiye dünyaya örnek çalışma sergilemektedir" dedi.

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Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

Dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleşti. 307 şüpheliden 269'u gözaltına alındı. uyuşturucu satış mekanizmalarını çökertmek istiyoruz. Avrupa uyuşturucuyla mücadelede pes etmiş durumdadır. Hemen her ülkede uyuşturucu serbest bırakılmıştır, narkoshoplar açılmıştır. Kontrollü mekanizma uygulayarak uyuşturucu arzının artmasını teşvik etmektedir. Hangi uyuşturucu türevi çıkarsa çıksın bu milli mücadele zihni olarak görülmektedir. Geleceğimiz için korunması için. 15 Temmuz'dan önce uyuşturucu yakalanan miktarın ancak 4'te 1'i doğu ve Güneydoğuda yakalanıyordu. Şimdi 4'te 3'ü orada yakalanıyor. Eroin rotası değişmiştir. Captagon rotası değişmiştir. 15 ton metanfetamin yakaladık. Hangi maddede artış var o konuda ciddi baskıyı ifade etmek istiyoruz. Arzla mücadelede Türkiye dünyaya örnek çalışma sergilemektedir. İlk kez satıcılığa bulaşmışların sayısı uzun yıllar sonra düşüş sergilemektedir. Saha baskımızın bir sonucudur. Hem İHA'lar hem helikopterlerimiz, kent güvenlik yönetim sistemlerimiz. Bütün teknolojilerimizi kullanıyoruz. İHA'lar sınırda bize destek oluyorlar. Hem yeni bir haber daha vereyim, jandarmayla destekliyorduk. Sahil Güvenlik Ege'de kendi İHA'larıyla Bayraktarlarla beraber göçmen mücadelesi ve diğer kolluk hizmetlerini yürütüyoruz. Allah devletimizi var etsin. Bu yıl şu ana kadar 101 milyon kök kenevir yakalandı. 9 milyon da skat bitkisi yani 110 milyon. 110 milyon kök kenevir direkt PKK'ya terörün finansmanı için aktarılacaktı. Bu sahaya bu konuda amansız mücadelesi Türkiye'de PKK'nın en önemli finans ayaklarından birini kesmiş ortadan kaldırmıştır. Önümüzdeki yıl bu konuda farklı bir metot uygulayacağız. Her alanda hem terörü hem uyuşturucuyu kaçakçılık birbirinin tamamlayıcısıdır. Maalesef sahaya bastıkça ve mesela siz keneviri kök kaldırdığınızda eroin rotasını değiştirdiğinizde yeni bir madde sokmaya çalışıyorlar. Bizim uyuşturucu raporlarımız var. Bizim bütün mücadelelerimizin raporlaştırıcı noktası emniyet narkotiktir. Her yıl öncesi o yılın tehditlerini sıralarız. Ömründe ilk kez görenler FETÖ'nün üflemeleriyle birlikte sanki kendileri keşfetmiş gibi ortaya koyuyorlar. Bu devletin bir hafızası var, tecrübesi var, mücadelesi var. Bu tecrübesini sanki kendisi elde etmiş gibi bizim yılların birikimiyle ortaya koyduğumuz raporları sanki kendisi yapıyormuş gibi ortaya koyanlar var. Anlaşılıyor ki, yurt dışından birçok alanda katkı ve destek alanlar FETÖ konusunda dedikoduya dayalı, iftiraya dayalı. İnanıyorum ki, milletimiz bu mücadeleyi görmektedir ve sonuna kadar da mücadeledeki samimiyetimize inanmaktadır.

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